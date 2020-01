BEBA OSTAVLJENA U KONTEJNERU U ŽARKOVU DOČEKUJE PRVI BOŽIĆ: "Čuvamo Stefana kao da je naše unuče"

Stefan je jedanaesto dete koje je toplinu doma našao u ovoj hraniteljskoj porodici.

Police pune fotografija nasmejane dece, igračke, novogodišnji pokloni i neizmerna ljubav dvoje ljudi... Ovo je trenutno dom malog borca Stefana, bebe pronađene pre četiri meseca u kontejneru u Žarkovu, u plastičnoj kesi.

Tek rođenu bebu, u posteljici i sa pupčanom vrpcom, na sreću, našao je Slobodan Cvetković dok je šetao psa. Zvuk plača otkrio mu je uznemirujući prizor, nakon čega je odmah pozvao Hitnu pomoć i policiju. Iako je provela, prema tvrdnjama komšija, oko tri sata u kontejneru, beba je preživela, a kada je pregledana u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj, bila je dobrog opšteg stanja i bez povreda.

Majka deteta uhapšena je istog dana zbog teškog ubistva u pokušaju. Ona je priznala da se porodila u stanu bez nadzora lekara, a potom bebu stavila u kesu i bacila je u kontejner u blizini svog stana.

Mali Stefan smešten je u hraniteljsku porodicu nekoliko nedelja nakon ovog događaja. Tamo je praznična atmosfera u jeku, Stefan čas spava, čas plače jer ga muče zubići... Po kući sa lutkama u rukama trčkaraju i dve devojčice, jedna koja je sada smeštena u ovoj porodici, i jedna koja je bila ranije...

Hraniteljka (ime zaštićeno) umiruje dečaka i započinje svoju priču.

- Zvali su me iz Doma za nezbrinutu decu i pitali me da li želim da ga uzmem i mi smo prihvatili. Videli smo tu priču u novinama i znali smo o kome je reč. Kada su ga doneli, bio je mrvica od 2,6 kilograma. Previše sam emotivna osoba i prva reakcija kada su ga doneli bila je takva da sam se isplakala zbog situacije kakva je bila. Posle je sve išlo glatko, on je dobra beba - priča sagovornica za "Blic".

Stefan je jedanaesto dete koje je toplinu doma našao u ovoj porodici. Da budu hranitelji, ovi supružnici odlučili su se 2004. godine. Kako priča hraniteljka, to je bio period kada je ona ostala bez posla, a njena dva sina i ćerka već odrasli, odselili se i stvorili svoje porodice. Od tada je njihova kuća puna dečje graje, a oni prezadovoljni...

- Nekoliko meseci nakon što smo aplicirali za hranitelje, došlo nam je prvo dete. Deca su kod nas u proseku oko dva godine, nakon čega su bila usvojena ili su se vratila u svoje biološke porodice, a jedna devojčica je bila kod nas punih devet godina. Svako dete doživljavam posebno, na svoj način. Rastanci sa njima su teški, sa svakim detetom ode i deo mene. Ali, sa svima smo u kontaktu i dalje, svi su nas zvali da bi nam čestitali Novu godinu, a i redovno dolaze u posetu. Mi smo jedna velika porodica - dodaje ona.

Stefanova priča je, dodaje ona, najteža od svih prethodnih sa kojima se susrela.

- Deca su kod nas dolazila iz Zvečanske ili iz porodilišta. Dete iz porodilišta doživljavamo kao svoje. Možda je sramota i reći, ali oni su meni iznad mojih unučića, jer moji unučići imaju svoje mame i tate, ima ko da ih pomazi, da ih zagrli, da ih razume, a oni nemaju nikoga. Ako ih ja ne shvatim i ne razumem, neće niko. Volim decu i nenormalno se vežem za njih. Njima samo treba ljubav, a ovde ljubavi imaju napretek - priča žena dok gleda fotografije mališana u stanu.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević posetio je, treći put, malog Stefana i ovu porodicu i doneo deci poklone.

Đorđević je tom prilikom rekao da, ukoliko neko želi da ostavi svoje dete, nije način da ga ostavi na ulici, u kontejneru ili na drugom mestu na kojem bi život deteta mogao da se ugrozi.

- Postoje institucije kao što je to Centar za socijalni rad, zdravstvene ustanove, porodilišta i druga mesta gde dete može da bude zbrinuto, a bez posledica po osobu koja ga u tom slučaju ostavlja. Nažalost, postoje ljudi koji uzmu sebi za pravo da ne urade tako nešto, ali na našu sreću, ta deca su jača i od takve sudbine. Ipak, ne znam kako će se jednog dana ta deca da se osećaju kada budu saznali na koji način su ostavljena i zarad njihovih života treba drugačije postupati - kaže ministar, dodajući da se sve zatim čini da napušteno dete se smesti u hraniteljsku porodicu, jer se to pokazalo kao najbolje.