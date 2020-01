PREMINUO JE NA BOŽIĆ U HOTELSKOJ SOBI U NJUJORKU - Danas se navršava 77 godina od smrti Nikole Tesle (FOTO)

Jedan od najvećih umova 20. veka, srpski naučnik Nikola Tesla, umro je na današnji dan, na Božić 1943. u Njujorku, u 87. godini.

Tesla je rođen 10. jula 1856. godine u Smiljanu, u Lici, a umro na Menhetnu, u hotelu Njujorker, u kojem je živeo poslednjih 10 godina svog života.

Po Tesli su nazvane jedinica za merenje visokog napona i jedinica jačine magnetnog polja, a njegova zaostavština upisana je 2003. godine u registar Uneska.

Od 1994. godine, u Njujorku se ugao 40. ulice i 6. avenije, gde je bila njegova laboratorija, zove Ugao Nikole Tesle.

"All that was great in the past was ridiculed, condemned, combated, suppressed — only to emerge all the more powerfully, all the more triumphantly from the struggle."

Nikola Tesla pic.twitter.com/qKSGBEjeZb — Julieta451 (@Julieta451) 07. јануар 2020.

Zaslužan je za 700 patenata od kojih je više od 300 zaštićeno u 27 zemalja na pet kontinenata.

Gradonačelnik Njujorka Fjorelo la Gvardija, po kome se zove jedan od tri glavna njujorkška aerodroma, na sahrani Nikole Tesle je pročitao je oproštajni govor, koji je napisao Luj Adamič, slovenački pisac, esejista i prevodilac.

- Ovde, u Njujorku, prošle srede je u svojoj hotelskoj sobi preminuo jedan čovek. Zvao se Nikola Tesla. Umro je siromašan, ali je bio jedan od najuspešnijih ljudi koji su ikad živeli. Njegova dostignuća su ogromna, a kako vreme prolazi postajaće sve veća. . . ".

Pred opelo La Gvardija je na radiju za Teslu rekao da je mogao postati najbogatiji čovek u Americi, ali da to jednostavno nije želeo.

DOTD 1943 - Nikola Tesla - was a Serbian-American inventor, electrical engineer, mechanical engineer, and futurist who is best known for his contributions to the design of the modern alternating current (AC) electricity supply system. Tesla obtained around 300 patents. pic.twitter.com/P8vdSqMWDr — Jayne Richardson (@HellsHarlot420) 07. јануар 2020.

- Želeo je uspeh, koji je namenio drugima. Voleo je ljude, bio je naučnik - genije, pesnik nauke. Novac ga nije zanimao i sve što je učinio, učinio je u skladu sa svojim prirodnim darom, koji mu je u njegovoj rodnoj zemlji podarila majka - rekao je tadašnji gradonačelnik Njujorka.

Prijatelji su mu bili i pisac Mark Tven i francuska glumica Sara Bernar. O njemu je snimljeno više filmova, a u "Prestižu" Teslin lik tumači Dejvid Bouvi.

Tesla je karijeru počeo u Mariboru kao pomoćni inženjer 1878. godine, ali je te godine, zbog očeve smrti, da bi ispunio njegovu želju, upisao fakultet.

#DidYouKnow many of Nikola Tesla’s inventions and experiments are classified by the US government even today. He passed away on #ThisDayInHistory. pic.twitter.com/tlE6OrPSRu — HISTORY TV18 (@HISTORYTV18) 07. јануар 2020.

Nakon studija u Pragu počinje da radi u Budimpešti u Centralnom telefonskom uredu, a potom u Parizu u Edisonovom kontinentalnom društvu.

Dve godine kasnije stigao je do samog Tomasa Edisona, koji je tada bio najznačajnija ličnost na polju tehnike u Americi.

Prvi patent podneo je u SAD, 1884. godine, posle odlaska iz Edisonove kompaije i osnivanja "Tesla Electric Light & Manufacturing".

Stvorio je i veliki broj pronalazaka koje nikada nije pokušao da zaštiti, kao što je, primena visokofrekventnih struja za medicinske svrhe.

Nikola Tesla at his Colorado Springs lab while millions of volts crackles around him, 1899 pic.twitter.com/asst8R9lR2 — History Through Pictures (@history_thu_pic) 06. јануар 2020.

Nezvanični arhivar hotela "Njujorker" Džozef Kini, koji je poslednjih decenija vodio posetioce kroz "Teslin hotel" od 1933. do 1943. godine, govorio je da skoro da nema dana da neko ne dođe i zatraži da vidi sobu 3327 i 3328 na 33 spratu, gde je živeo Tesla...

Jedna je bila spavaća, a druga radna. Hotelski život je izabrao da ne bi brinuo o sređivanju kuće, pranju odeće, spremanju obroka, a zahvaljujući tome dragoceno vreme mogao je da posveti ostvarenju svojih naučnih ciljeva.

Today is the anniversary of the death of Nikola #Tesla (1856-1943), the inventor who designed and built the first alternating current induction #motor. Having discovered the benefits of a rotating magnetic field he expanded its use in dynamos, transformers, and motors. pic.twitter.com/PWEbYO5QNF — Phi6 Passion (@erik_pillon) 07. јануар 2020.

"Njujorker" je izabrao zato što je bio blizu njegove laboratorije, ali i zatošto je to bio hotel sa najsavremenijim tehnološkim rešenjima toga doba, o čemu je 1930. godine pisano na četiri strane magazina "Popularna nauka", govorio je Kini.

Urna sa Teslinim pepelom iz Njujorka je preneta u Beograd 1951. i nalazi se u njegovom Muzeju u Krunskoj ulici.