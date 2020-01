“Vadila sam Željku krv iz usta i vrištala da neko pozove Hitnu pomoć" - Ovo je Cecina potresna ispovest o Arkanovom ubistvu!

Petnaestog jaunara 2000. godine u napadu su likvidirani i Milenko Mandić Manda (44) i Dragan Garić (47).

“Branili su mi da izađem iz butika. Čula sam da je Zvonko vikao: Ubijen je komandat”

U trenutku Arkanovog ubistva, Ceca i Lidija bile su u jednom od butika koji se nalzio u sklopu hotela "Interkontinetal", a prema tadašnjem svedočenju pevačice za medije, Arkan je malo bio sa njima po radnjama, malo sa prijateljima.

Ceca nakon ubistva je otvoreno ispričala sve o danu koji je obeležio njen život, i kako je izgledalo kada je saznala da je njen suprug ubijen.

- Željko je izašao iz butika gde smo bile, i krenuo da potraži svog prijatelja Mandu. Ja sam za to vreme sa sestrom obilazila butike, i povremeno prolazila pored separea gde su sedeli Željko, Manda I Garić. U jednom trenutku pored njega je sedeo i Branko Jevtović Jorga, a kad sam sledeći put došla, njega nije bilo. Sela sam malo pored supruga i otišla u “La France” - ispričala je Ražnatovićeva. Kako je dodala, oko 17 sati se začula pucnjava i nastala je panika.

- U jednom trenutku je istrčao Zvonko Mateović, tražio je da mu dam pištolj jer je on ispalio sve projektile iz svog oružja. Dala sam mu moj valter, ali on nije ispalio nijedan metak. Neke žene su mi branile da izađem iz butika, a Zvonko je vikao: “Ubijen je komandant”. Smogla sam snage i otrčala. Garić je bio na podu, Željko je krvario, pokušala sam sa reanimacijom. Videla sam da je Manda na mestu mrtav. Vrištala sam da neko pozove Hitnu pomoć, dok sam Željku iz usta vadila krv – rekla je Ceca.

Ona je dodala da je pored nje bila sestra Lidija, kao i da je iza leđa iznenada videla naoružanog mladića.

- Koščati mladić, crne puti i kratke kose, digao je oružje uvis, a Mateović je povikao: “Baci pištolj!”. Ne znam ko je taj momak, ali nije Jorga – ispričala je Ražnatovićeva.

Kaže da je sa sestrom Lidijom, Mateovićem i još jednim muškarcem ponela Željka prema izlaznim vratima.

“To je čovek koji je sve smeo. Kako žena da ne umre za njim?! Bio je ludo hrabar i povrh svega neviđeno nežan”

Iako kako vreme prolazi Ceca ređe priča o Arkanu, ipak povremeo daje izjave za medije gde se priseća kakav život je imala sa njim, te koje njegove osobine je nasledio njihov sin Veljko. - O Željku sam svašta čula i čitala pre nego što sam ga upoznala. Između ostalog, i to da je toliko opasan da, ne daj bože, ako ga pogledaš na način koji mu se ne dopadne, on te prvo polomi, pa tek onda priča sa tobom. A ja u svom životu hrabrije stvorenje nisam srela. To je ona luda odvažnost koja je prelazila u egzibicionizam. Taj čovek je sve smeo! Kako žena da ne umre za njim?! Ali ne samo to. On je bio izuzetno inteligentan. Perfektno je govorio pet jezika, pročitao svu svetsku književnost. Bio je ludo hrabar i povrh svega neviđeno nežan. To potpisuje žena koja je sa njim pet godina delila i dobro i zlo. U kući je bio prava beba. Pre Željka uopšte nisam imala kontakt sa svetom mangupa. Prvi za koga su govorili da je opasan momak u stvari je bio Željko. Ostale sam upoznala preko njega. Do tada sam se družila isključivo sa kolegama sa estrade – pričala je ona ranije za medije. - Proživela sam strašne situacije i velike traume koje su na mene ostavile posledice i sa kojima mi se činilo da neću moći da se izborim. Ne nosim ja samo teret svoje slave na leđima. Ja sam ipak Arkanova udovica i moram da se ponašam u skladu sa tim. Provela sam 30 dana u samici bez prava na kantinu, na posete, na svog advokata. Bilo mi je toliko grozno da to nikome ne bih poželela. Najviše sam se plašila za svoju decu i non - stop mislila na Veljka i Anastasiju. Želela sam samo da sam sa njima. Ali i zatvor je za ljude. Ne bih volela da ispadne kako kukam nad svojom sudbinom, ali morala sam da se suočim sa njom. Preživela sam i tu torturu i izašla podignute glave - poručuje pevačica. Jedina želja koju je Ceca imala posle smrti supruga, ali i svih teških situacija kroz koje je prošla, jeste da svoje naslednike kao samohrana majka izvede na pravi put.