Đurđević-Stamenkovski za Pink: Umetnost lišena zadataka koji su pred njom je samo PROVOKACIJA! (VIDEO)

Boris Milićević, LGBT aktivista rekao je, gostujući na TV Pink, da je film koji izazavao pomešane reakcije u Brazilu, a u kom je Isus Hrist predstavljen kao homoseksualac, kontoverzan.

- Meni je malo čudno da u Srbiji toliko treba da posvetimo pažnje nekom komercijalnom proizvodu brazilske komediografske grupe. Ja bih skrenuo pažnju da ti ljudi koji su predstavili Isusa kao geja su zapravo hetereoseksualni. Kao gej kativista i gej političar ja bih rekao da to vi kao heteroseksualci među vama to raspravite - rekao je Milićević za Pink.

On je ukazao na to da je svaka seksualizacija Isusa Hrista, kako kaže, glupa.

- Novi Zavet i hrišćanska vrlina su univerzalna poruka. To vernici moraju sami da vide sa sobom, neki se vređaju, neki se ne vređaju. To je neka priča koja je priča o različitzosti, a do ekstrema je doveden sam Hrist - rekao je Milićević.

Kako je on objansio Isus Hrist je bio taj koji je u periodu u kom je živeo bio različit i zbog vrednosti koje je propagirao bio je spreman da podnese najveću žrtvu.

Milica Đurđević-Stamenkovski, član predsedništva stranke Zavetnici rekla je da je neophodno definisati šta je zapravo umetnost.

- U mom nekom uverneju umetnost ima svrhu da humanizuje društvo i pošalje određenu poruku koja nas sve oplemenjuje, da nas upozori na neke stvari, da u određenom trenutku afirmiše neke vrednosti i da upotpuni formu suštinom - rekla je Đurđević-Stamenkovski.

Ojasnila je da kada je umetnost lišena svih zadataka koji su pred njom više nije umetnost već provokacija.

- Smatram da umetnost u sebi ne može da sadrži blasfemiju, skrnavljenje religiskih osećanja bilo koje religije sveta. Ne može umetnost izazivati u nama taj osećaj da smo poniženi, povređeni, i da je na neki način obesmišljeno ono u šta mi verujemo - kaže ona i dodaje da ovo nije usamljeni slučaj.

Prema njenim rečima, već dugo godina unazad i u Srbiji smo bili svedoci pokušaja da se kroz skrnavljenje hrišćanskih vrednosti i lika Isusa Hrista iznese određena propaganda ili uputi ciljana provokacija.

- Postavljam pitnaje šta je u glavama i šta je bilo u umu tih ljudi koji su se usuduili da na rimokatolički Božić prikažu u Brazilu film u kom je Isis predstavljen kao homoseksualac - zaključila je Đurđević-Stamenkovski.