NAJMLAĐI INFLUENSER U SRBIJI! Staša ima JEDNU GODINU i već je poznata širom sveta zbog njene PRESMEŠNE REAKCIJE (VIDEO)

Njen video je jedan od najvećih svetskih virala.

Ako ste fan mimova i smešnih video snimaka sa društvenih mreža, sigurno vam nije promakao snimak devojčice koja pokušava da ubaci slamčicu kroz poklopac na plastičnoj čaši za kafu, a kada u toj nameri iz nekoliko puta nije uspela, odreagovala je na način koji bi to učinio svako od nas - jednostavno je odustala i bacila i slamčicu i čašu. Iako je snimak nastao u Americi, zbog čega se mislilo da je "brejn storming" delo tamošnjeg klinca, ispostavilo se da se devojčica zove Staša i da je Srpkinja.

Kada je Suzana Marjanović, novinarka iz Srbije koja već nekoliko godina sa suprugom i ćerkom živi u Vašingtonu, okačila na svoj Instagram profil video u kojem mala Staša na demonstrativan način baca slamčicu i čašu od kafe, nije ni sumnjala da će ovaj video postati jedan od najvećih svetskih virala.

Naime, ubrzo po objavljivanju, snimak sa Stašom je završio na Instagramu, Fejsbuku, Jutjubu, Tviteru, te i na brojnim svetskim portalima kao mim koji na savršen način simboliše odsustvo koncentracije i destruktivnu reakciju svakoga od nas kada nam nešto ne polazi za rukom.

Mama Suzana je otkrila kako je došlo do same Stašine reakcije, ali i kako se osećala kad je saznala da je njeno dete postalo planetarni mim.

- Snimak je nastao sasvim slučajno dok smo se nas dve zabavljale čekajuci tatu da nam se pridruži u zajedničkoj igri koja nam je ritualno vreme nakon što se on vrati sa posla, a pre njenog spavanja. I pre nego što sam se dosetila da upalim kameru, ona je isti postupak sa čašom i cevčicom ponovila više puta sa identičnom reakcijom. Inače, nas kao roditelje to njeno nestrpljenje plaši, vec mesecima pokušavamo da ublažimo taj eksplozivni temperament na mnogo načina i nismo baš daleko odmakli u rezultatima. Ali ono dobro što je iz ovog njenog karaktera proizašlo, jeste to što je izazvala milione i milone osmeha i zabavila svet od zapada do istoka- rekla je ona.

Kao rezultat Stašine reakcije i vrtoglavog emitovanja snimka od Brazila do Rusije, usledile su i povratne reakcije publike, odnosno, pojedinaca koji su počeli da pišu Suzani i njenom suprugu. Kada su shvatili da je snimak završio kako na portalima, tako i na televizijskim kanalima, pokušali su da zaustave lavinu šerovanja i komentarisanja, ali nisu uspeli u tome. Tada su odlučili da video licenciraju.

-Tih dana dok se njen snimak delio po internetu i imao više milionske preglede na nama nepoznatim stranicama po društvenim mrežima kao što su instagram, tviter, fejsbuk, jutjub, od Brazila do Rusije, nismo se prijatno osećali dok smo dobijali poruke od nepoznatih ljudi da je Staša vec internet zvezda na Bliskom i Dalekom istoku, da je brazilske televizije prikazuju, da je njen snimak na mnogim svetskim portalima. S’ obzirom da smo tek tada shvatili moć interneta koja je u nama izazivala nemoć, jer nikako nismo mogli da zaustavimo milionska deljenja njenog snimka i ako smo se svim silama potrudili, doneli smo odluku da ga licenciramo.

Zaštitom autorskih prava, Staša , iako stara tek godinu dana, počela je da zarađuje lepu svotu novca, te je na taj način umesto da samo ona dobije poklone za Novu godinu, uspela da "zaradi" dovoljno da počasti i mamu i tatu.

-Savest što smo je izložili pozornosti nam je malo umirena, jer ona od svog snimaka sada zarađuje. Staša je jednogodišnja beba, koja je od svog novca za novogodišnje i božićne praznike počastila i sebe i roditelje poklonima - rekla je Suzana na kraju razgovora.

Sudeći po jednoj od zadnjih objava na Instagram nalogu njene mame, mala Staša je ipak navežbala strpljenje, pa je na kraju i konačno uspela da ubaci slamčicu u čašu.