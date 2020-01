Tokom dana sunčano, a evo kakvo nas vreme očekuje za DOČEK Pravoslavne Nove godine!

U Srbiji će ujutro biti slab mraz i magla koje će se u nižim predelima i po kotlinama, a tokom dana će biti pretežno sunčano, saopštio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Najniža temperatura kretaće se od minus pet do nula, a najviša dnevna od četiri do sedam, u mestima sa oblačnošću i maglom do jedan stepen Celzijusa.

U Beogradu će ujutro biti slab mraz, niska oblačnost i mestimično magla koje će se zadržati veći deo dana. Vetar će biti slab, promenljiv. Najniža temperatura kretaće se od minus četiri do dva, a najviša dnevna od minus jedan do dva stepena Celzijusa.

U Srbiji će do nedelje biti suvo sa jutarnjim mrazom, a po kotlinama, u nizijama i dolinama reka sa čestom pojavom magle i niske oblačnosti, koje će se ponegde zadržavati duže tokom dana. U ostalim delovima biće pretežno sunčano sa temperaturom oko i malo iznad proseka za ovo doba godine. Od nedelje se predviđa umereno do potpuno oblačno i hladnije sa slabim kratkotrajnim snegom. U Beogradu se predvidja slično vreme u istom periodu.