Danas se na vršava dve godine od kako je ubijen lider Građanske incijative SDP Oliver Ivanović ispred svoje kancelarije u severnom delu Kosovske Mitrovice, a ubice do danas nisu otkrivene.

Na Ivanovića je ispaljeno šest hitaca, a automobil kojim su se ubice dovezle, a zatim i pobegle, kasnije je pronađen zapaljen.

Kamere ispred GI SDP bile su isključene, a satelitski snimci nisu dostavljeni Beogradu, uz izgovor da je bila magla, što su svedoci negirali. Priština je odbila da Beogradu omogući da se direktno uključi u istragu, a od dokaza su dostavili jedino plastične replike čaura koje su pronađene na mestu zločina.

U 8.15, u Hramu Svetog Save u Beogradu sveće će zapaliti Oliverova supruga Milena i njihov devotogodišnji sin Bogdan.

-Taj 16. januar nikada neću zaboraviti, zato što je to dan koji je promenio čitav moj život. To je dan koji je meni uzeo čoveka mog života i oca mog Bogdana, tako da će taj dan večno biti urezan i u mom sećanju i u mom srcu - rekla je za portal Pink.rs Ivanovićeva udovica Milena.

-Danas se navršava dve godine i ja sam još prošle godine odlučila da mi u Hramu Svetog Save zapalimo sveće u 8.15 u trenutku kada se to ubistvo desilo, zato što je Oliver vrlo često odlazio u Hram Svetog Save sa Bogdanom, kad god bismo boravili u Beogradu. Pomen će biti održan u kripti Hrama Svetog Save - naglasila je ona i dodala da misli kako će to postati tradicija, koju će obnavljati svakog 16. januara.

Što se tiče ubica Ivanovića, njegova supruga kaže da ona prati sve i da prikuplja svoje informacije, a u trenutku kada bude u nešto sigurna da će sa tim izaći u javnost.

-Trudim se da budem neutralna, jako je puno špekulacija i jako je puno zloupotreba i to traje dve godine i ne prestaje - ističe Ivanović i dodaje da će sada u subotu biti organizovana šetnja, koja će navodno biti posvećena Oliveru.

-Mislim da je to strašno i mislim da nas ovakve stvari udaljavaju od pronalaženja istine i moja poruka svima jeste da se svi iskreno zalažemo da dođemo do imena ubica i nalogodavaca. Ovo zaista nije pravi put i treba da radimo to iskreno, jer je to zaslužio Oliver kao i njegova porodica - poručila je ona.

Autor: Č.N.