Težina zadataka je bila očekivana, zadovoljni smo kako smo prošli na takmičenju, rekli su gimnazijalci za TV Pink.

Tim Matematičke gimnazije osvojio je prvo mesto i Grand pri nagradu koja se dodeljuje ekipi za apsolutnog pobednika 16. Međunarodne Žautikovske olimpijade iz matematike, fizike i informatike.

To prestižno takmičenje održano je u Alma Ati u Kazahstanu od 8. do 14. januara i na njemu su učestvovale 84 ekipe (preko 600 takmičara) iz 21 države.

Zlatne medalje iz matematike osvojili su Miloš Milićev i Jovan Toromanović, a srebrna medalja u toj kategoriji pripala je Vukašinu Mihajloviću.

Dobitnici medalja iz fizike su Dobrica Jovanović (zlatna) i Bogdan Rajkov (srebro).

Dve srebrne medalje iz informatike uručene su učenicima Mladenu Puziću i Jovanu Benginu.

Miloš Milićev matematičar kazao je za Novo jutro TV Pink da je ovogodišnja konkurenicija bila ozbiljna, i da su zadovoljni plasmanom.

- Bila je ozbiljna konkurenicija, svake godine je veća. Što se matematike tiče bilo je250 takmkčara, a zaltnu medalju dobija oko 20. Bilo je gusto – rekao je Milićev.

Dobitnik srebrne medalje iz infomratike Mladen Puzić rekao je su se dugo pripremali za ovo takmičenje, i da su okvrino znali kakve zatake treba da rešavaju.

- Drago mi je da smo mi baš ta ekipa, jer je konkurenicija sve jača i jača. To su uglavnom zadaci algoritamskog tipa, potrebno je naći neki redosled koraka koji će od nekih ulazini podataka dovesti do tačnih ili približno tačnih krajnjih podataka. Često su to simulacije nekih životnih problema – kaže Puzić.

Dobrica Jovanović dobitnik nagrade iz fizke kaže su težina ovogodišnjih zadataka iz fizike bila očekivana.

- Zadaci iz fizike nisu bili neočekivani, ništa novo, jer znamo okvirno kako će to da izgleda – rekao je.