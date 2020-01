TVITERAŠI ZAPAZILI DETALJ NA DESNOJ RUCI MINISTRA ŠARČEVIĆA - Pogledajte šta nosi na malom prstu! (FOTO)

Ministar prosvete u Vladi Srbije Mladen Šarčević nehotice je privukao pažnju tviteraša detaljem na malom prstu desne ruke.

Odmah se poveo razgovor na temu je li to imao i pre ili je to nešto novo, kakav mu je to prsten, zašto ga nosi na tom prstu, nekako liči na burmu koja mora da mu je omalila pa je sa domalog morao da je preseli na tanji prst...

Inače, Šarčević, ne nosi ništa upadljivo ili nekakav drugi nakit osim eventualno ručnog sata pa je ovaj detalj nekima zapao za oko.

Podsetimo, kuća Šarčevića na Dedinju proletos je opljačkana i tada su mu lopovi odneli skromnu ali lepu kolekciju satova. On je tada pojasnio da njegovi satovi nisu skupi i da ne živi bahato i bogato, ali da je to bila "lepa kolekcija za različite prilike".

- Odneli su celu moju kutiju sa šest satova, kao i deo nakita moje supruge i zlatnike koje sam skupljao ili dobio na poklon - rekao je tada Šarčević.