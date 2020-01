"U Srbiji postoje tri vrste prostitucije" Advokat za Pink otkriva KO JE PRVI NA UDARU ZAKONA, KAO I ZA KOGA SU KAZNE NAJSTOŽE! (VIDEO)

Prostitucija je najstariji zanat na svetu i nikada se neće istrebiti. Uvek će postojati. Postavlja se krucijalno pitanje, da li treba regulisati sa sankcijama ili se treba legalizovati, rekao je za NOVO JUTRO advokat Borivoje Pajović.

Pajović ističe da postoji krivični zakon koji reguliše pitanje posredovanja u vršenju usluge prostitucije.

“Krivični zakon definiše proganjanje organizacije prostitucije, i tu omamo dva krivična dela, jedno je posredovanje u vršenju prostitucije, i drugo je trgovina ljudima, i to na bilo koji način. Bilo koji način na koji se dolazi na prodaju ljudi radi prostitucije, takođe je veoma teško krivično delo”, rekao je Pajović.

Kako kaže, u “Zvončici” se radi o organizovanoj prostituciji i potpada pod krivični zakon.

Marko Lopušin, novinar i pisac, ističe da u Srbiji postoje tri vrste prostitucije, ulična, kućevna i elitna.

“Elitna je dobro organizovana i obavlja se uglavnom u tajnim, skrovitim i dobro odabranim mestima. U ekskluzivnim hotelima, motelima i jahtama. Lično ne verujem da ugledni političari i ugledne javne ličnosti koriste servis elitne prostitucije, jer ako je čovek ugledan i ako ima moć, verovatno da može da bira damu ili momka”, rekao je Lopušin.

Međutim, on ističe da istraživanja pokazuju da naši organi uglavnom progone uličnu prostituciju, gde kako kaže, godišnje bude uhapšeno oko stotinu dama, kao i 10-ak muškaraca.

Stevan Đokić, predsednik Centra za bezbednost, istrage i DBA, rekao je da neke službe imaju u svojim redovima doušnike, i “radnice” koje kako bi slobodnije radile, prikupljaju i donose podatke o klijentima.

“Kada je prostitucija u pitanju, radi se o prekršaju. To je zakon o uznemiravanju reda i mira, dobijaju do 30 dana zatvora, eventualno novčana kazna. Ono što je specifično kod nas, dugo nije postojala kazna za korisnike usluga, 2016. je i to ušlo u zakon”, rekao je Đokić, dodajući da u Norveškoj na primer, kažnjavaju isključivo korisnika usluge, a ne davalac.

Lopušin ističe da nikada niko nije odgovarao od velikih klijenata, i dodaje da se uglavnom sve svali na “uličare”.

“Mi smo tokom devedesetih godina došli do otkrića prvog ozbiljnog organizovanja prostitucije preko raznih naših krugova. U to vreme su se dešavale masovne otmice mladih žena iz raznih zemalja”, rekao je Lopušin.

Kako kaže, ulične dame naplaćuju do 4000 dinara svoje usluge, a takozvana pratnja do 4000 evra, tako da, dodaje, policija uglavnom goni ono što je krivično delo, ali i dodaje da je to teško dokazivo.