SPASIĆ ZA PINK: Cilj naše borbene politike usmeren je protiv mafijaških udruživanja! (VIDEO)

Božidar Spasić, bivši obaveštajac Službe Državne bezbednosti rekao je za NOVO JUTRO televizije Pink da je povlačenje “crvene poternice” za Filipom Koraćem najtraženijim Srpskim kriminalcem apsurdno, jer kako kaže, ona se ne pušta u Interpol tek tako.

“Kada šaljete “crvenu poternicu”, morate biti apsolutno sigurni u to što je predmet potražnje, kao i da je pokriven dokazima zaodređenu stvar. Ona podrazumeva i veoma rigorozne mere i tokom hapšenja. To je hapšenje sa specijalnim jedinicama”, rekao je Spasić.

Kako kaže, radi se o licu koje predstavlja tempiranu bombu.

“Nije se dogodilo ubistvo, isporuka droge niti bilo kakav čin bilo kakvog reketiranja ili organizovanog kriminala u kome se to lice ne spominje. Kada su to naši organi skupili došlo se do potkrepljenog razloga da se pokrene poternica”, rekao je Spasić.

Prema njegovim rečima, u poslednjih deset godina svuda se pojavljuje njegovo ime, ali postavlja pitanje šta se za ovih godinu dana dogodilo i koje su se okolnosti dogodile da bi se zaustavila poternica i istraga.

“Policija mora da nastavi intezivno da radi. Čak i kada dođe do ovakvih mera, policija bi trebala i dalje da insistira na novom prikupljanju dokaza i činjenica”, rekao je Spasić.

Spasić je istakao da je pitanje jesu li tužioci i sudije prepoznale šta su momenti u kojima društvo usmerava svoju oštricu borbe.

“Ovde se dogodilo da nisu prepoznali da je cilj naše borbene politike borba protiv mafijaškog udruživanja”, rekao je Spasić.

Lazović je komentarišući to što je Sud povukao "crvenu poternicu" za Filipom Koraćem, najtraženijim Srpskim kriminalcem, zbog, kako kažu, nedostatka dokaza, rekao da se ovde zapravo radi o dva paralelna postupka.

“Sa jedne strane imamo postupak koji se vodi za ubistvo Đurovića, gde imamo dva optužena, i sa druge strane očigledno postupak koji se odnosi na utvrđivanje eventualne veze, odnosno naručioca ubistva”, rekao je Lazović.

Kako kaže, u drugom postupku vidimo da je došlo do povlačenja poternice, što jeste jedna procesna opcija, i dodaje da je druga opcija bila da istraga ode u prekid, a da istraga ostane na snazi.

“I za jednu i za drugu odluku postoje određeni procesni razlozi, i ako postoji bilo kakva sumnja da je odluka doneta zbog neke vrste pritiska, tu bi trebalo da se uključi poverenik za samostalnost, odnosno državno veće tužilaca”, rekao je Lazović.

Kako kaže, u ovom slučaju je upravo došlo do toga, da se prekine istraga i da se povuče poternica.

Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost, rekao je da velika većina sudija i tužilaca časno i pošteno radi svoj posao, i nose kompletnu društvenu odgovornost.

“U svakoj profesiji može biti kukolja, ali ovde taj procenat ne bi smeo da bude veliki, međutim to je sistem koji se gradio decenijama. To je veoma teško saseći. Reč je o ljudima koji imaju interes da rade to što rade sa kriminalnim strukturama”, rekao je Rajić.

Kako kaže, prema njegovom mišljenju u sudstvu reforme nisu otišle daleko.