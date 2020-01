U MESTU U SRBIJI SE GODINAMA NIJE ČUO PLAČ BEBE! U ovoj zgradi je živelo 40 ljudi, a sada je ostao samo ON!

U zgradi u kojoj je nekad živelo 40 stanovnika u selu Jasenovo kod Nove Varoši, danas je ostao samo jedan čovek, Dragan Bjelanović.

Jedino sa kim on može da prozbori po neku reč jeste radnica pošte, čije istureno odeljenje se nalazi u prizemlju ove sada već sablasne građevine.

"Ovde je pre četrdeset godina sve vrvelo od života, zgrada je bila puna, a sada da nema ove žene što radi tu, ovo bi bilo bruka. Sa njom malo progovorim, a vikednom nema žive duše, ćutim, jer nemam kome da kažem ni dobar dan, ni dobro veče", priča Bjelanović za RINU.

Zlatno dobo Jasenova obeležio je rad dve tekstilne fabrike. U centru sela postojale su pošta, banka, ambulanta, klanica i prodavnica. Sada je lukzuz čak i televizijski signal.

"U tom marketu mogli ste kupiti bukvalno sve, od igle do lokomotive, nije bilo ni potrebe da idemo do varoši. U lokalnoj kafani je radilo oko 30 radnika, a kuvalo se oko 1000 kafa dnevno, sada kad neko uđe, to doživimo kao svetsko čudo", priseća se ovaj čovek koji sam živi u čitavoj zgradi.

Sećanje na lepu pršlost sada su osnovna tema preostalih stanovnika u Jasenovu. Plač novorođene bebe nije su čuo već nekoliko godina, pa meštani pozivaju sve mlade ljude da dođu ovde, dosele se jer su kvadrati vrlo jeftini, a živi se u proseku sto godina.