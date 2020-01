IGOR JURIĆ OBJAVIO ONO ŠTO NIKO NIJE SMEO: "Ako mi se nešto desi, moji prijatelji će objaviti fotografije - NISAM JEDINI SA DOKAZIMA!"

Nisam jedini koji ima dokaze, ukoliko mi se nešto desi moji prijatelji će objaviti fotografije, rekao je Igor Jurić komentarišući nove slučajeve seksualnog zlostavljanja maloletnika.

Osnivač Fondacije "Tijana Jurić" nedavno obelodanio da je pet moćnika iz Beograda, Novog Sada i Subotice imalo odnose sa decom.

- Dokaze i fotografije koje posedujemo, a tiču se ljudi poznatih javnosti koji zlostavljaju decu, nisu samo kod mene. Imaju ih i moja dva prijatelja, i ukoliko mi se nešto desi, oni će ih pustiti u javnost - kaže Igor Jurić, osnivač Fondacije "Tijana Jurić", koji je nedavno obelodanio da je pet moćnika iz Beograda, Novog Sada i Subotice zlostavljalo maloletnike.

Objava koja ostavlja bez reči, prema rečima Juriću, jeste "javna tajna" koju do sada niko nije imao smelosti da objavi.

- Znao sam da to postoji, tačnije svi u društvu, pa i vi, novinari, posebno znate da je to, kako se popularno naziva, "javna tajna". Prvi put su nam ljudi koji poštuju rad Fondacije i koji nam veruju dostavili i određene dokaze - ističe Jurić. - Konkretno, radimo već dugo na ovome, teško je doći do ovih ljudi, teško je dokazivo sve o čemu pričam. Ljudi koji su uključeni u borbu protiv trgovine ljudima znaju o čemu govorim. Prijave ćemo podneti onda kada bude dovoljno dokaza da ih pošaljemo tamo gde im je i mesto. Imamo materijal da ih javno obelodanimo, ali meni to nije cilj. Želim da ih vidim u zatvoru. U razgovoru sa našim pravnim timom, složili smo se da moramo doći do još nekoliko ključnih stvari. Svesno sam ovo obelodanio, da ti ljudi znaju da mi znamo za njih. Hvala i hrabrim ljudima koji mnogo rizikuju time što nam pomažu.

Fondacija "Tijana Jurić" se od svog osnivanja bori za bezbednost dece, a slogan koji naglašava da je to odgovornost svih nas, za nju nije samo mrtvo slovo na papiru.

- Iskreno, strašno mi je uopšte pomisliti da se takvi ljudi šetaju slobodno, a još mi je strašnije što veliki broj njih ima određeni uticaj u društvu. Sa tim se treba boriti, veliki broj ljudi me ohrabruje, a istovremeno mi govori da se čuvam. Dakle, gotovo svi građani zemlje znaju da to postoji, ali takođe da su ti ljudi opasni - dodaje Jurić.