EVA JE UBIJENA U AUŠVICU! Ovo je devojčica čiju je priču Vučić podelio na Instagramu? Ovo su njeni poslednji sati (VIDEO)

View this post on Instagram

Danas smo u #Jerusalimu gde obeležavamo 75 godina od oslobođenja logora Aušvic - Birkenau. Srbija je, iako zauzeta borbom za oslobođenje od okupatora, 27. decembra 1917. godine prva u svetu, javno podržala formiranje države jevrejskog naroda. Srpski narod je delio sudbinu sa jevrejskim narodom tokom II svetskog rata i sve vreme vodio žestoku borbu protiv fašista i njihovih pomagača. Srbija je prva zemlja u Evropi koja je usvojila zakon o vraćanju imovine žrtava Holokausta koji nemaju naslednike. Srbija je jedina zemlja koja je na zgradu predsedništva okačila zastavu sa Davidovom zvezdom kako bi obeležila 75 godina Holokausta. Pratite @eva.stories na Instagramu, gde možete da pročitate priču o devojčici Evi, ubijenoj u logoru Aušvic 3 meseca pre nego što je oslobođen. #NeverAgain #WHF2020JLM Today we are in #Jerusalem where we commemorate 75 years since the liberation of the Auschwitz-Birkenau camp. Although struggling for liberation against the occupation, Serbia was the first country in the world to publicly support the formation of a state for the Jewish people on 27th December 1917. The Serbian people stood firmly with the Jewish people during World War II and fought fiercely against the fascists and their allies. Serbia is the first country in Europe to adopt a law mandating the restitution for heirless property of Holocaust victims. Serbia is the only country to raise a flag with the Star of David on the presidency building to commemorate 75 years of Holocaust. Follow @eva.stories on Instagram, where you can read the story of a girl named Eva who was killed at the Auschwitz camp 3 months before it was liberated. #NeverAgain # WHF2020JLM