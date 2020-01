Drobnjak za Pink: Počećemo sa rekonstrukcijom 5.000 kilometara puteva u Srbiji! (VIDEO)

Zoran Drobnjak, direktor JP "Putevi Srbije", rekao je kako je najvažnije da se što pre završi obilaznica oko Beograda.

- To je broj jedan koji treba da se uradi. Tako će se znatno rasteretiti prolaz kroz Beograd - rekao je Drobnjak za Pink dodajući da će se tako smanjiti gužve u prestonici.

On je rekao da je most na deonici autoputa Beograd - Surčin koji premošćuje Savu i Kolubaru maestralan.

- Izgrađen je most koji je dugačak 1.600 metara. Pored tog mosta urađeno je 2.150 metara nadvožnjaka i prelaza preko autoputa - rekao je on i dodao da tek treba da se izgradi autoput od Čačka do Požege.

Kako je on objasnio, izgradnja autoputa Čačak - Požega počeće, zbog tehnološke ozbiljnosti, sa izgradnjom tunela.

- To je najvažniji i najzahtevniji deo. Takođe započeće se sa izgradnjom sedam kilometara mostova od 31 kilometra. Kad na jednoj saobraćajnici u peroidu od jednog dana prođe u proseku od osam do devet hiljada vozila, ekonomski je opravdano da se radi autoput - rekao je on.

Ukazao je na to da svaki autoput treba da bude udaljen od grada na deset kilometara zbog samog širenja grada u budućnosti i naveo da će se uskoro početi sa rkeonstrukcijom lokalnih i regionalnih puteva.

- Kao predsendik Vučić što je najavio 5.000 kilometa. Od toga radićemo četiri hiljade kilometa javnih puteva što je u nadležnoasti Puteva Srbije, i uradićemo još 1.000 kilometara lokalnih puteva što je u nadležnosti lokalne samouprave - zaključio je Drobnjak.