LONČAR ZA PINK: Srbija može da napravi vakcinu protiv KORONAVIRUSA! (FOTO+VIDEO)

Srbija je preduzela sve mere da novi koronavirus ne stigne u našu zemlju, ali neće biti alarmantna situacija ukoliko se pojavi neki pacijent, rekao je za NOVO JUTRO televizije Pink ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

“Prema samoj proceni ljudi iz Svetske zdravstvene organizacije, kao i nekih stručnjaka iz Evrope, ova situacija je za sada pod kontrolom. To ne znači, svakako, da će se danas zaustaviti i da se neće širiti. Međutim, neće ići u smeru brojeva koji su ogromni i do mnogo većih posledica”, rekao je Lončar.

Kako kaže, mi na današnji dan imamo 68 ljudi zaraženih koronavirusom van Kine, u čitavom svetu, i dodaje se da će taj broj i dalje da se povećava.

“Realni problemi su što mi o koronavirusu ne znamo dovoljno, ne znamo njegov način prenošenja, nemamo još definitivne parametre oko perioda inkubacije i oko svih tih stvari. Da te parametre znamo mogli bi tačno da predvidimo u kom pravcu da idemo”, rekao je Lončar.

Ministar kaže da su svi zaraženi, koji žive van Kine, zapravo bili tamo i odatle su došli.

“Ništa nije alarmantno i ako se pojavi neki pacijent i u Srbiji ili okolini, bitno je da se odreaguje kako treba. Mi smo preduzeli sve mere da do toga ne dođe, ali danas nije moguće da se izolojemo od svega, tako da nije drama i ako do toga dođe. Stvar će biti apsolutno pod kontrolom”, rekao je Lončar.

Lončar je istakao da na sajtu ministarstva zdravlja postoje brojevi telefona na koje se građani mogu informisati, za one kojima je to zaista potrebno.

“Građani treba da znaju da smo odmah organizovali najstručnije ljude, koji u ovakvim situacijama imaju najviše iskustva. Želim da građani Srbije znaju da naša zemlja danas, sa svojim stručnjacima može da napravi tu vakcinu. Danas čekamo informacije šta je sve potrebno da se uradi, sa kojima ću da odem kod predsednika i da ga o tome obavestim, a on dalje zna šta će raditi”, rekao je Lončar.

NEMA EPIDEMIJE U SRBIJI! Lončar je istakao da trenutno u Srbiji ima dosta ljudi sa respiratornom infekcijom, a da grip, sa današnjim danom, ima 13.449 ljudi. On je objasnio da se broj obolelih povećao za nedelju dana, sa 6.020, kao i da je to umeren stepen gripa i da nije epidemija.

Kako kaže, ovu stvar ozbiljno nadziremo da ne izmakne kontroli, dodaje da nema panike, ali i da je preduzeto sve što je potrebno kako bi se reagovalo na vreme.

“Grip je najzastupljeniji kod dece od 0-4 godine, kao i od 5-9 godina. Pažljivo pratimo iz sata u sat situaciju. Ni jednog sekunda nećemo izgubiti kontrolu nad tim, samo apelujem na ljude da veruju stručnjacima. To rade ljudi koji se ceo život bave time”, rekao je Lončar i dodao da bi ljudi preventivno trebali da izbegavaju masovna okupljanja, kao i da obrate veću pažnju na higijenu ruku.

Danas živimo neuporedivo bolje i ulažemo neuporedivo više nego što su to neki radili 2012. godine, a sve to zahvaljujući viziji predsednika Vučića

Kako kaže, olakšavajuća stvar je što se bliži raspust, kada očekujemo pad broja obolelih.

Osvrnuvši se na jučerašnju posetu Drvaru i Mrkonjić Gradu, Lončar je istakao da tamo žive predivni ljudi, koji opstaju uprkos uslovima koji su daleko od idealnih.

“Tamo postoji Dom zdravlja u kome plate kasne devet meseci jer je račun u blokadi. Imaju problem sa grejanjem. Greju se na kvarcne peći. Svaka čast Aleksandru Vučiću koji se setio tih ljudi, kome nije bilo teško da ode tamo i da ih obiđe”, rekao je Lončar.

Kako kaže, ta poseta je veoma značila ljudima tamo, i to što ćemo obnoviti taj Dom zdravlja.

Lončar je dodao da je veliki uspeh i otvaranje pogona fabrike Jumko, gde se zaposlilo oko 100 žena.

“Kada je predsednik tim ljudima rekao da će srediti Dom zdravlja, ljudi su ostavljali kišobrane i uprkos kiši mogao se čuti najjači aplauz. Time su pokazali koliko im to znači i šta zaista misle o tome. Oni to izuzetno cene. To su izuzetno hrabri ljudi i daleko raspoloženiji od ljudi koji žive 15 puta bolje”, rekao je Lončar.

Lončar je uporedio 2012. godinu, kada smo bili pred bankrotom i kada su se dizali krediti da bi se otišlo na more, godinu kada je ugašeno stotine fabrika i kada je stotine ljudi ostalo bez posla, sa današnjim danom, sa sadašnjošću kada možemo putujemo savremenim auto-putem i kada se ljudi sve više zapošljavaju.

On je naglasio da je sve to bila vizija jednog čoveka.

“Narod je zaboravio te godine. Vreme Miškovića i Đilasa. Vreme kada su njihove kase rasle, a državna tonula. A vidimo da ih danas ponovo žulja državna kasa, smeta im što je ljudi žive bolje, da su plate sve veće i veće, kao i penzije, i što se ulaže u sve životne sfere”, rekao je Lončar.

Kako kaže, pomoćiće ljudima u Drvaru da završe i specijalizacije, kako bi imali, pored uređenog Doma zdravlja i odlične stručnjake.