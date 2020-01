Patrijarh Irinej: Razum će pobediti u Crnoj Gori, ne mogu se igrati svetinjama

Patrijarh Irinej poručio je povodom tenzija u Crnoj Gori zbog spornog Zakona o slobodi veroispovesti da bi "trebalo činiti sve da se stvari u Crnoj Gori stišavaju".

"Neka bude sve to mirno, trebalo bi učiniti sve da se stvari stišavaju, ako je moguće.

Nadamo se da će na kraju krajeva razum progovoriti i pobediti", naveo je patrijarh za Kurir posle sednice Sinoda SPC u četvrtak na kojoj je odlučeno da se pokrene inicijativa pred crnogorskim Ustavnim sudom zbog Zakona o slobodi veroispovesti.

Srpski patrijarh, kako navode, rekao je da srpska crkva nema ništa protiv postojanja Crne Gore, kao ni Srbi.

"Crna Gora je bila država pa neka i sada bude, ali ne mozemo tako da se igramo svetinjama, pa da proglašavaju da je država bila vlasnik tih dobara i manastira, to je van pameti, ali i laž", rekao je Irinej.

Srpski patrijarh je komentarisao i izjavu crnogorskog predsednika Mila Đukanovića da "Srbija nameće srpstvo izvan svojih granica" i njegovo pitanje kako se onda oseća 45 odsto građana koji se osećaju kao Crnogorci.

"Treba Đukanovića pitati na osnovu čega to priča. To je njegov problem kako se oseća, mora da zapita sebe zašto se tako oseća i zašto je doveo do toga da se tako oseća. Treba da pita narod koji se probudio i koji se digao", ukazao je Irinej.

Poglavar SPC se osvrnuo i na reči predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će pokušati da dele srpski narod, te da Srbi moraju da se drže zajedno.

"Zasigurno je tako, potpuno se slažem s Vučićem", zaključio je Irinej.