U poslednje vreme sve je više priča o pedofilima koji vrebaju na društvenim mrežama, a razlog za oprez zaista postoji.

Naime, juče se pojavila vest u nekim medijima da su roditelji su zabrinuti, pošto se njima i deci muškog pola obratila izvesna Irena, koja je, predstavljajući se kao pedijatar, ponudila onlajn stručnu pomoć, a zatim u svojim pitanjima pokazala simptomatično interesovanje za genitaljije njihove dece.

Ovaj slučaj pokrenuo je pitanje koliko su deca zaštićena od pedofila, posebno na internetu.

Saša Borojević, savetnik u međunarodnoj policiji, rekao da postoji kontinuirana strategija koju imaju pedofili, a koja traje već nekoliko decenija.

- Ljudi koji se bave promocijom pedofilije, skupljanjem fotografija, distribucijom tih fotografija, snimaka, jako dobro zarađuju od svega toga. To nije trend samo u Srbiji, to je trend u svetu. U Londonu su pre nekoliko meseci uhapšeni prvi sajber makroi. Engleski zakon je jako strog po tom pitanju. Sajber makroi operišu i u Srbiji – kazao je Borojević za Novo jutro TV Pink i dodao:

U ovom trenutku imamo tačno 91 hiljadu pedofila koji gledaju devojčice iz Srbije putem četa i društvenih mreža, gde te iste devojčice imaju između 12, 13 i 14 godina i navode ih da rade određene radnje koje pedofile uzbuđuju. U svakoj minuti 91 hiljada ljudi gleda te devojčice.

Borojević kaže da neka deca to rade i dobrovoljno i da je milijardu evra promet novca koju ostvari mreža vezana za pedofiliju u Evropi.

- Postavlja se pitanje ko je otvorio račune maloletnim devojčicama i ko kontroliše njihove račune na koji novac leže – kazao je Borojević.

Borojević je naveo da u Holandiji postoji partija koja zagovara da su devojčice od 12 godina potpuno spremne za seksualnu zrelost.

- Imate donošenje zakona u Francuskoj gde se traži da se spusti odgovornost sa 18 na 12 godina. Imate organizaciju u Americi koja se zove „Hard Progress“ koju vodi profesor fizičkog vaspitanja, koji ima ženu i troje dece i koji zagovara da je ok seksualni odnos sa devojčicama, ako one na to pristanu. Imate globalnu stvar gde profesorka Mirjam Hajn na Univerzitetu u Nemačkoj kaže da je pedofilija prirodno seksualna orijentacija, kao i heteroseksualnost i da bi trebalo da bude legalizovana – kazao je Borojević i dodao da postoji pokret "Pedosexual", koji je čak iz reči izbacio filija.

Borojević kaže da je jedino Srbija smogla snage da donese zakon koji je van evropskih standarda i da usvoji doživotnu robiju.

- Kada gledamo stvari u svetu važno je da znamo kako da zaštitimo sami sebe. Prvo da se vratimo tradiciji i veri, da sačuvamo porodicu i da se manemo priče prava deteta o njegovoj privatnosti. Nego, kada roditelji kupuju pametne telefone treba da znaju da postoje aplikacije koje mogu da instaliraju u svaki telefon i da njima istovremeno stiže sve ono što dete ima kod sebe na ekranu. Jer ovo sve deca rade sama - naglasio je Borojević.

On je naveo podatak koji je juče izašao i u kojem se kaže da preko 80 odsto trgovine ljudima zbog seksualne eksploatacije.

- Na svetu trenutno ima više robova nego ikada pre u istoriji. Mi nikada više ne pričamo o slobodi, a nikada nismo imali više robova nego sada, 27 miliona odraslih su robovi, a 13 miliona dece su žrtve trgovine ljudima - istakao je Borojević.

Borojević je skrenuo pažnju na to da je preventiva u našim rukama jer ljudi sami na internet kače fotografije svoje dece.

- Mi sami to radimo, a nemate pojma gde završavaju te fotografije. Preventiva je da roditelji ne veruju deci u tom delu, jer ne znači da ga dete laže svesno, ono nema pojma šta radi. Roditelj mora da kontroliše dete, profile, aplikacije - kazao je Borojević.

Nikola Sekulić, advokat, kazao je da statistika govori da su pedofili vrlo pametni, elokventni, sposobni ljudi koji vešto manipulišu i koji imaju razrađene šeme za tako nešto.

- U nekim slučajevima, otvoreno, preko četa prikazuju sebe, bez da se sklanjaju iza lažnih profila, a ima i ona druga strana, lažni profili, gde se muškarac obično stariji prikazuje lažnim profilom kao mlađi i tako privlači mlađe devojčice – kazao je Sekulić.

Kako dodaje, pedofilija nije samo van uzrasta od 10 godina i ona se odnosi čak i na bebe.

Osvrnuvši se na slučaj u kojem se neko predstavio kao doktorka Irena, Sekulić kaže da se najverovatnije radi o muškarci starije dobi.

Sekulić kaže da je problem u preventivi i u tome što su deca digitalno obrazovanija od roditelja.

Jurić upozorio roditelje Užica i Požege na pedofila Osnivač fondacije "Tijana Jurić" Igor Jurić izjavio je da je vrlo moguće da će muškarac, koji je 2006. godine osuđen za silovanje maloletne osobe i koji je nakon 14 godina pušten na slobodu, kao i većina takvih prestupnika, ponovo učiniti isto delo. - M. Č. koji je 2006. godine silovao maloletno lice ponovo je na slobodi. Ono što smo dobili kao poverljivu informaciju jeste da se radi o vrlo agresivnoj osobi, sa niskim pragom tolerancije i sa izrazito devijantnim seksualnim ponašanjem. Zato želim da upozorim roditelje iz Užica i Požege, jer se on kreće na toj teritoriji, da decu ne puštaju samu u kasnim večernjim satima - izjavio je Jurić, prenosi Rina. Kako je ocenio, Srbija se suočava sa ozbiljnim problemom pedofilije, ali očekuje brzu i adekvatnu rekaciju policije u tim slučajevima.

