POTRESNE REČI SAPUTNIKA ŽRTVE MEĆAVE KOD SJENICE: Izašao sam kroz gepek i puzao satima, niko nije mogao da nam pomogne...

Počeli smo da se gušimo u automobilu. Niko nikom nije mogao da pomogne. U bolnici sam saznao da je moj saputnik preminuo, rekao je Slobodan Vučković iz Gornjeg Gonja, vidno uznemiren zbog svega što se noćas dogodilo.

- Vraćao sam se sa R. Č. Iz Novog Pazara gde smo juče zajedno otišli na njegov zakazani lekarski pregled. Sve smo završili i nešto posle 14 časova krenuli kući u Gornje Gonje kod Sjenice. Na početku Golijskog puta čekali smo gotovo tri sata da se pročisti zavejani put i da krenemo dalje – počinje priču o drami na Golijskom putu Slobodan.

Slobodan je potresen zbog smrti svog saputnika, a on je i dalje smešten u bolnici u Sjenici.

- Nekoliko kilometara dalje kod mesta Sušica naišli smo na vozilo u kome su bili čovek žena i dete i koje je bilo već zavejano. Pokušao sam da im pomognem, ali nismo uspeli. Iza nas se već formirala kolona od oko 30 vozila. Vejavica je blokirala jedno po jedno vozilo, naduvavala smetove na vrata i prozore – priseća se čovek noćašnje drame dok se oporavlja.

Sitaucija se pogoršala sinoć oko 21 i 30 sati kada se Slobodan, na predlog svog saputnika odlučio na očajnički potez.

- Negde oko pola 10 na predlog R. Č. Polako sam izašao kroz gepek, a on je ostao u kolima. Puzao sam nekoliko sati do prvih ekipa privatnika koji su pokušavali da očiste i probiju put. Oni su me prebacili do sela Štavlje oko 2 časa noćas, a potom me je Hitna pomoć prevezla do bolnice u Sjenici. Tu sam i saznao da je moj saputnik R. Č. preminuo – prepričava Slobodan za Novosti traumu kroz koju je prošao.

Kako je potvrdila doktorka Samina Bronja iz bolnice u Sjenici Vučkovićevo stanje je stabilno, ima promrzline na prstima i šakama, ali je vidno uznemiren zbog što mu su noćas dogodilo. O tome da li će danas biti otpušten iz bolnice ili ne odlučiće nakon lekarskih i laboratorijskih analiza koje će obaviti u toku dana.