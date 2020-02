Brnabić za Pink: Nova metodologija proširenja EU praktičnija i pragmatičnija (VIDEO)

Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas da je sa evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varhejiom i evropskim parlamentarcima Vladimirom Biličikom i Tanjom Fajon razgovarala o dve stvari - novoj metodologiji Evropske komisije za pristupne pregovore i izbornim uslovima u Srbiji.

Brnabić je za TV Pink kazala da je sa Varhejom razgovarala o novoj metodologiji i načinima na koji se ona može primeniti na Srbiju, s obzirom da je pravljena za Severnu Makedoniju i Albaniju i kaže da deli mišljenje sa predsednikom Aleksandrom Vučićem da metodologija deluije praktičnija i pragmatičnija.

"Posebno je dobro to ako možemo da se nagradimo za implamentaciju, za reforme, sa sredstvima za infrastrukturu", kazala je Brnabić.

Prema njenim rečima, sa Fajon i Bilčik razgovarala je o dijalogu u parlamentu i izbornim uslovima.

"Oba sastanka su bila dobra, pozitivna, Srbija je puno uradila i ono što je važno reći jeste to da je Srbija sada zemlja od reči. Kada dođu znaju šta mogu da očekuju, ono što je dogovoreno to je ispunjeno. To je glavni zaključak", istakla je premijerka.

Brnabić naglašava da sastanci dok se stvari dogovaraju nisu laki i lepi, jer dok se dogovara, zvaničnici Srbije bore se za to što treba da dogovore, za svoje principe.

"Mi se ozbiljno bavimo tim i ne pristajemo na sve", kaže.

Upitana da prokomentariše sumnje koje je izrazila Fajon u vezi izbornih uslova, Brnabić kaže da su te sumnje vezane za to što se promene dešavaju u izbornoj godini i za smanjenje cenzusa na tri odsto.

Kako kaže, ona se sa tim ne slaže i kao i što je rekao Varheji, to šteti najvećoj stranci, odnosno SNS-u.

"Veliki deo opozicije podržava manji cenzus, jer to širi demokratski potencijal parlamenta i da što više stranaka uđe u parlament", navodi premijerka.

Kako kaže, promenjeni su još neki zakoni što je bio rezultat međuparlamentarnog dijaloga.

"Ako smo krenuli u promenu izbornog zakona u izbornoj godini, ovo zaista nije problem, jer pre svega otvara prostor za veći pluralizam i šteti SNS-u i ako je SNS pristala na manji cenzus, stvarno ne vidim u čemu je problem", navodi ona.

Premijerka je podsetila na to šta se dešavalo 2008. godine pred izbore i u tom smislu kazala da su se tada na najbrutalniji način kupovali glasovi i to tako što su četiri puta povećane penzije, čime je "polomljen" budžet Srbije.

Kako navodi, tada je krenuo sunovrat budžeta zemlje.

"Bilo je važno samo da se daju veće penzije", kaže premijerka i dodaje da je tada "polomljena" Srbija samo da bi se izbori dobili.Pred te izbore davane su, prema njenim rečima, odokativno ratne dnevnice u Topličkom okrugu i to samo tri dana pred izbore, zbog čega sadašnja vlast ima problema sa nizom sudskih procesa za diskriminaciju.

Oni koji danas pričaju o bojkotu su najbrutalnije kršili vladavinu prava, zakone, lomili budžet, istakla je premijerka i ocenila da je njihov sadašnji nastup licemerje neviđenih razmera.

Navodi da je iz tog razloga imala potrebu da reaguje na intervju Dragana Djilasa u nedeljniku "Vreme" i kazala da je pročitala veliku "količinu izjava koje nemaju veze sa vezom".

"Danas pričaju da mogu da se povećaju plate za šest meseci, da Srbija može da se uredi za četiri godine i to pričaju ljudi koji su 10 godina odlučivali, koji su doveli zemlju do nezaposlenosti od preko 25 odsto, koji su doveli zemlju na korak do bankrota", navela je predsednica vlade.

Kako kaže, danas pričaju da je potrebno više ulagati u obrazovanje i kulturu, a oni su imali 10 godina i nisu završili rekonstrukciju Narodnog muzeja, niti Muzeja savremene umetnosti i dodaje da tada ni jedna škola nije imala internet.

Brnabić: Hrabrost koju je Čomić pokazala je za divljenje Brnabić je ocenila da je velika hrabrost to što se narodna poslanica Gordana Čomić vratila u parlament kako bi učestvovala u izmenama zakona o izbornom procesu i ocenila da to što etički odbor DS-a ne gleda na to blagonaklono, pokazuje njihovo shvatanje demokratije. Komentarišući situaciju Gordane Čomić, za koju je etički odbor DS-a predložio da bude isključena iz stranke jer se vratila u parlament sa predlogom zakona, mada ta stranka bojkotuje skupštinu, Brnabić za TV Pink kaže da je taj postupak DS-a najbolji pokazatelj kako oni shvataju demokratiju. Navodi da je ovo poslednji u nizu pokazatelja njihovog shvatanja demokratije i u tom smislu dodaje da su to počeli da pokazuju bojkotom parlamenta, "slamanjem" institucija, bojkotom dijaloga sa evroparlamentarcima. "Sada isključujete ljude koji imaju sopstveno mišljenje, jer hoće da se bore za veće učešće žena u parlamentarnom i političkom životu Srbije. Kažete sada ćete biti isključeni iz stranke - to je najbolji pokazatelj njihovog shvatanja demokratije i dijaloga", kaže Brnabić. Premijerka dodaje da Gordana Čomić nije osoba sa kojom se može lako nositi u parlamentu, jer ima ozbiljno znanje, političko iskustvo i kredibilitet. "Hrabrost koju je pokazala je za ogromno divljenje", navodi Brnabić i dodaje da je za poštovanje to što Čomić ponovo poziva na dijalog u parlamentu i kaže da je njena najveća bojazan od onih koji su protiv dijaloga. "Hvala joj na tim rečima. Mi mislimo da je dijalog u parlamentu jedini način da se gradi ova zemlja i jedini način da svaki građanin ima kontrolu nad tim dijalogom, jer se on direktno prenosi na televiziji", navodi premijerka. Zaključuje da joj je drago što ima sve više ljudi koji se ne slažu sa politikom Vlade Srbije, a koji sve više dižu glas protiv ekstremizma SzS-a.

Amerika nikada jasnija da Priština treba da ukine takse

Nikada jasnija poruka SAD nije bila kao što je sada da je neophodno da Priština ukine takse na robu iz centralne Srbije i BiH, izjavila je danas premijerka Ana Brnabić, navodeći da su tu poruku, osim izaslanika američkog predsednika Ričarda Grenela, uputili i evropski komesar za proširenje Oliver Varheji, kao i Žozef Borel, novi šef diplomatije EU.

Brnabić je kazala da je Aljbin Kurti, dok nije postao premijer privremenih prištinskih institucija, drugo pričao i ocenila da je sada drugačija odgovornost na njemu.

"Jedna je odgovornost kada ste u opoziciji, a druga je odgovornost kada ste direktno odgovorni za odnose Prištine i SAD", kazala je Brnabić i izrazila nadu da će takse zaista i biti ukinute.

"To je odlično za Srbe na KiM, dobro je za ceo region zato što će se povući odluka za davanje nacionalne pripadnosti keksu i mleku. To je dobar signal za budućnost", kazala je premijerka.

Ukidanje taksi je odlično i za sve ostale na KiM i za Albance koji su skupo platili cenu te političke odluke, kaže Brnabić, ističući da je plaćaju i danas i da će je plaćati sve dok se ta mera ne povuče.Govoreći o reciprocitetu koji je Kurti spominjao kako bi takse bile ukinute, Brnabić kaže da nije sigurna o kojem reciprocitetu pričaju.

"Politika Vlada Srbije je potpuno jasna, nema tu sivih zona, nejasnoća, mi tražimo poštovanje svih potpisanih sporazuma, mi tražimo poštovanje CEFTA sporazuma, tu nema nejasnoća", ističe premijerka.

Poručila je privremenim prištinskim institucijama da, ako im ne odgovara CEFTA sporazum, imaju na raspolaganju mnogo načina da pokrenu izmenu tog sporazuma.

"Ali, dok se ne promeni, ima da se poštuje, to je osnovno u civilizovanom svetu", zaključila je Brnabić.

Ljudi koji se danas bave javnim nabavkama ne kradu čokoladice

Brnabić je ocenila da je slučaj nekadašnjeg direktora Agencije za javne nabavke Branka Jankovića, koji je uhvaćen u krađi čokoladica na jednoj benzinskoj pumpi, pokazatelj ozbiljne bolesti.

"To pokazatelj ozbiljne kleptomanije. Njemu sigurno ne fali novca za čokoladicu koja košta 30-40 dinara. Ako on ima u sebi nešto što ga tera da krade, to je kleptomanija", rekla je Brnabić.

Prema njenim rečima, ako se takav čovek bavio javnim nabavkama, i ako je Dragan Đilas pričao da je on jedan od najboljih kadrova, najpoštenijih ljudi, to je zaista veliki razlog za ogromnu zabrinutost.

Brnabić je rekla da je sve to tužno, ali da je sigurna da ljudi koji se danas bave javnim nabavkama ne kradu čokoladice po benzinskim pumpama.

"Kradete čokoladicu, sigurno imate novac za te čokoladice pokušavate da prevarite čoveka na pumpi, zamislite koliko je to ljudski jadno. Treba da budemo ljudi, pre svega on je morao da ima poštovanje prema čoveku koji radi na toj pumpi", zaključila je Brnabić.