ZUBATO SUNCE! Ujutru nas očekuje mraz, tokom dana sunčano uz blagi porast temperature!

U Srbiji će danas biti slab i umeren mraz, ponegde kratkotrajna magla, a tokom dana pretežno sunčano i malo toplije.

Duvaće slab vetar, jugoistočni. Jutarnja temperatura od -8 do -3 C, najviša dnevna od 6 do 11 C, saopštio je Republički hidrometerološki zavod.

U Beogradu ujutro slab, na širem području grada i umeren mraz, a tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab, jugoistočni.

Jutarnja temperatura od -5 do -3 C, najviša dnevna oko 8 C.

Izgledi vremena u Srbiji za narednih sedam dana - do 16. februara:

U ponedeljak umereno oblačno, suvo i toplo. Krajem dana na severu, a tokom noći ka utorku u ostalim krajevima naoblačenje mestimično sa kišom, na višim planinama sa snegom i pojačanim vetrom.

U utorak i sredu umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom.

U četvrtak suvo, a od petka novo naoblačenje sa kišom, na planinama sa snegom.