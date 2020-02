Vulin: Nisam siguran da neka druga vojska u Crnu Goru ne bi mogla da uđe u uniformama, ALI DOĆI ĆEMO UVEK DA BUDEMO SA SVOJIM NARODOM!

Vulin danas predvodi delegaciju Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, koja je položila venac i prisustvovala pomenu u Rovcima kod Kolašina u, kod spomenika Pavlu Bulatoviću, saveznom ministru odbrane SR Jugoslavije, ubijenom pre 20 godina u atentatu u Beogradu.

"Sve što se desi u Hrvatskoj, pre ili kasnije se desi i u Crnoj Gori. Tako su i u Hrvatskoj zabranjivali našim kadetima da dođu u uniformama, da odaju poštu jasenovačkim žrtvama, evo tako smo dočekali da je i u Crnoj Gori srpska uniforma, izgleda, pretnja, i srpska uniforma ne sme da se vidi", izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin, povodom današnje zabrane oficirima iz njegove pratnje da u Crnu Goru uđu u uniformama.

"Nisam siguran da neka druga vojska u Crnu Goru ne bi mogla da uđe u uniformama, da ne bi mogla da se pojavi ovde, ali izgleda, kad je srpska, onda je ona problem i sve što je srpsko uvek je problem", rekao je Vulin.

U odgovoru crnogorskom ministru spoljnih poslova Srđanu Darmanoviću, koji je izjavio da je ta poseta bila privatna, a da mu je rečeno da korišćenje vojne uniforme nije opcija koja se razmatra, Vulin ističe da je Ministarstvo odbrane od nadležnog crnogorskog ministarstva tražilo još u petak odgovarajuću dozvolu.

"U ponedeljak, negde oko 14.30 sati, rečeno nam je da je sve u redu i da će biti onako kako smo tražili, a onda su negde oko 21.30 pozvali našeg ambasadora da mu kažu da sve može, ali da baš uniforma ne može. I na pitanje našeg ambasadora zašto, dali su odgovor da tako kaže Ministarstvo kulture. Evo, drago mi je da smo saznali zašta služi Ministarstvo kulture u Crnoj Gori i saznali smo da je, izgleda, sve što je srpsko ovde problem - da zabranjuje srpsku uniformu", naglasio je Vulin.

Verujem, dodao je ministar Vulin, da su se nadali da zbog toga delegacija neće doći, da će odustati od puta.

"Mi smo hteli da dođemo, da budemo sa srpskim narodom, da podsetimo na našeg ubijenog prijatelja i našeg ubijenog sunarodnika Pavla Bulatovića i zato smo došli. A samo da znate, ovde se nalaze i general Milovanović, pukovnik Mimović, pukovnik Ranković i pukovnik Zogović i možete ih obući kako hoćete, to su srpski generali i srpski pukovnici, to su srpski oficiri. Tako da, ako je bilo do toga da ne dođemo, mi smo došli i doći ćemo uvek da budemo sa svojim narodom", naveo je Vulin i nastavio:

"Žao mi je što je srpska uniforma toliko strašna u Crnoj Gori i što ne treba da bude ovde. Od Hrvatske sam to i očekivao, ali nisam očekivao da tako nešto bude u Crnoj Gori. Ali, sve što se desi u Hrvatskoj, desi se na kraju i u Crnoj Gori i žao mi je što crnogorska vlast nije bila malo originalnija, nego je morala da otima savet od Hrvata", zaključio je Vulin.