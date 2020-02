KUDA ZA PRAZNIKE?! Pink.rs vas vodi u OVE POPULARNE destinacije SRBIJE - Udaljene su samo sat vremena od BEOGRADA zahvaljujući autoputu ''Miloš Veliki''

Nekoliko neradnih dana i toplo vreme u februaru pružaju nam mogućnost da iz Beograda posetimo prirodne lepote srbije koje su nam zahvaljujući autoputu ''Miloš Veliki'' sada na dohvat ruke i provedemo kvalitetan mini odmor sa porodicom ili voljenom osobom.

Novogodišnji praznici su iza nas, putovali smo na zimovanje, obilazili evropske metropole, a sada nam se bliže Dan državnosti i Dan zaljubljenih, a ove destinacije u Srbiji su idealna mesta za prijatan odmor u krugu porodice i prijatelja, za koja ne morate da izdvojite veliku novčanu sumu.

Ove godine smo bogatiji za čitav jedan novi autoput i to u smeru zapadne Srbije koja obiluje prirodnim lepotama. Ako znamo da nam do Čačka sada treba oko sat i po vremena, koja su to onda mesta na putu do tamo koja nam mogu pružiti odličan i nesaboravan odmor.

Tako smo se upustili u avanturu kolima i autoputem “Miloš veliki” krenuli iz Beograda. Već sama okolina i neverovatno zelenilo za ovaj period u godini potpuno su nas opčinili.

Na petlji Lajkovac smo se isključili kako bismo osmotrili okolinu. Put nas je naneo u Mionicu. Kao prva odredište na našem izletničkom putovanju, ostavila je neverovatan utisak. Rodno mesto Živojina Mišića, simbola hrabrosti i požrtvovanosti, isto tako je hrabro odolela promenama i sačuvala autentičan izgled srpske varošice. Ljubazni sugradjani su nam objasnili šta sve to možemo videti od znamenitosti.

Pored kuće vojvode Mišića, koja je najpoznatija atrakcija opštine Mionica svakako je Banja Vrujci. Leti je ona prepuna kupača koji se relaksiraju na nadaleko poznatim bazenima ali njena posećenost ni zimi nije zanemarljiva.

Ako na to sve dodamo da se sada zahvaljujući novom autoputu do nje stiže za svega 45 minuta lagane vožnje onda ne treba ni razmišljati već krenuti ka ovom raju na zemlji sa prvim neradnim minutima predstojećeg praznika.

U blizini se nalaze i Divčibare pa ko voli da skija i ne voli gužvu, onda je ovo pravo mesto za njega. Snega ima dovoljno a cene smeštaja su povoljne.

Predeo Mionice pored prirode koja pleni pruža mogućnost uživanja i u zdravoj domaćoj hrani, pa svi gurmani mogu da budu sigurni da će svoje apetite zadovoljiti u nekom od mnogobrojnih etno domaćinstava i restorana.

Dalje nas put vodi ka Rajcu, Ravnoj gori, Kosjeriću... Ne možemo sakriti oduševljenje kako se sada brzo ali što je najvažnije i sigurno stiže do ovih destinacija.

Ono što je možda posebno zanimljivo naglasiti jeste povezanost ovog regiona sa aerodromom Nikola Tesla, sada postoji direktna veza autoputem za sve one koji dolaze iz inostranstva, dovoljno je samo da prate jasno uočljive putokaze koji su svuda lepo postavljeni.

Na svom proputovanju smo posetili i Petnicu, mesto koje je poznato kao sabirni centar za najtalentovanije mlade ljude iz cele Srbije, gde oni mogu da se bave naukom i da i dalje usavršavaju svoje znanje kako bi postali svetski poznati stručnjaci.

Nemojmo zaboraviti da pomenemo i Valjevo, sa Tešnjarom, jednim od najočuvanijih spomenika starinske arhitekture u Srbiji. Pored toga, posetili smo i Brankovinu, gde nas je opčinio pesnički duh Desanke Maksimović i poznate familije Nenadović. Taj mali prostor dao je toliko velikih imena srpske istorije.

Ovako bismo mogli da pišemo o mioničkom i valjevskom kraju danima, toliko toga lepog i zanimljivog na samo jedva sat vremena lagane vožnje od Beograda. Bilo da želite da iznenadite voljenu osobu ili svoju decu i prijatelje, nećete pogrešiti za koju god destinaciju koju smo vam predložili da se odlučite.

Da li su to tople vode Banje Vrujci ili snežne padine Divčibara, sigurni smo da ćete sa sobom poneti nezaboravne uspomene i da ćete se uvek vraćati sa osmehom na licu u ovaj deo naše divne zemlje. Zahvaljujući modernom autoputu sve je na dohvat ruke.