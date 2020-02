POBEDNIK SE VRATIO KUĆI! Vesić za Pink: Ovo je jedan od najvažnijih simbola Beograda! Građani, iskoristite, istorijsku priliku za fotografisanje

Pobednik će od 10 do 16 sati biti izložen na Kalemegdanu, u neposrednoj blizini postamenta, a građani će imati jedinstvenu priliku za fotografisanje.

- Imamo priliku koju su imali samo građani Beograda 1928. godine. Građani mogu da naprave selfi sa Pobednikom njim. To je istorijska prilika jer će već sutra biti postavljen na postament – rekao je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

On je uveren da su svi građani Beograda srećni jer se Pobednik vratio posle četiri meseca.

- Pobednik je simbol Beograda i mi ne možemo da zamislimo ni jednu razglednicuili panoramu bez Pobednika. On je trebalo da bude deo kompozicije fontane naTerazijama koja je bila naručena od Ivana Meštrovića tri godinepred Prvi svetski rat. To je trebalo da bude fontana širine osam metara i manjipostament sa Pobednikom u sredini i četiri lava sa strane. Kakose dogodio Prvi svetski rat, nije bilo novca i izliven je samo Pobednik. Beograd je kupio Pobednika, a neko ga je stavio u neki magacin tada. Kada je bilo 10 godina od pobede u Prvom svetskom ratu 1928. neko se setio da nam treba spomenik, a da ga nemamo, te da imamo tamo nekog Pobednika u nekom magacinu i odlučili su da ga postave na Terazije. Pošto je nag, pobunila su se razna udruženja i on je postavljen ovde i tako je postao simbol Beograda. Njegova monumentalnost i veličina se ne bi videle tamo između onih zgrada na Terazijama - rekao je Vesić.

Kako je dodao, za ovih 91 godinu Pobednik je postao jedan od najvažnijih simbola grada.

- Već desetak godina se znalo da je u lošem stanju, da su sajle koje su ga držale za postament oslabile, da se sam postament nakrivio 30 centimetara. Prošlegodine smo doneli odluku o restauraciji, izdvojili 200.000 evra i 10. oktobra je odnet, a sada je posle malo više od četiri meseca vraćen kući - dodao je Vesić.

Prema njegovim rečima, ovo je primer odgovornog rada i toga kako se čuva i Beogradska tvrđava i beogradski simboli.