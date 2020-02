NASTAVLJAJU SE TOPLI DANI - Sunčan dan pred nama!

U Srbiji ujutro mestimično slab mraz, ponegde po kotlinama i rečnim dolinama sa kratkotrajnom maglom, a tokom dana pretezno suncano i toplije.

Vetar slab, posle podne i umeren, juzni i jugoistocni. Jutarnja temperatura od -4 do 3 C, najvisa dnevna od 10 do 15 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu ujutru u nizim delovima grada kratkotrajna magla. Tokom dana pretezno suncano i toplije.Vetar slab, posle podne i umeren, juzni i jugoistocni. Jutarnja temperatura od 0 do 3 C, najviša dnevna oko 14 C.

Izgledi vremana u Srbiji za narednih sedam dana - do 23. februara:

U ponedeljak pretežno sunčano i toplije. U utorak malo i umereno oblacno, toplo i suvo.U sredu pre podne u severnim, a do kraja dana i u ostalim krajevima naoblacenje uz pad temperature, ponegde sa slabim padavinama - u nizim predelima kisa, na planinama sneg. Od četvrtka umereno do potpuno oblacno i hladnije, mestimicno sa kisom, na planinama sa snegom. Vise padavina se ocekuje u jugozapadnim i juznim krajevima.