"NE BRINITE, ZANEMOĆAO SAM, NISAM SILOVAO 30 GODINA" Oglasio se silovatelj zbog koga drhti Požega

- Ne brinite, zanemoćao sam, nisam silovao 30 godina! Ja sam svoje odslužio, sam i nema razloga da me se iko plaši, poručuje Milenko Cukavac (64) iz Požege, koji je nedavno odležao 14 godina robije zbog silovanja, krađa i drugih zločina!

Na drugoj strani, Milenkove komšije iz Požege ništa mu ne veruju, u paničnom su strahu da će on kad-tad napasti neku ženu ili dete, i tvrde: „Ko je jednom silovao, bolestan silovaće opet!"

Milenka su novinari zatekli ispred barake građevinske firme „Ratko Mitrović“, gde ga je Centar za socijalni rad iz Požege smestio nakon što je izašao iz zatvora. On se biciklom uputio na lekarski pregled i nije mu bilo drago kad je video da se ekipa interesuje za njega.

- Ja sam svoje odslužio, a pola života sam proveo na robiji! Poslednji put sudija me je osudio na 12 godina, a odležao sam skoro 15! Zbog toga sam tužio državu. Imam sve dokaze da su me držali u zatvoru duže - vikao je ljutiti Cukavac.

- Ja sam silovao samo jednom! To je bilo još osamdesetih i više nikad nisam to uradio! Mogu ljudi da pričaju šta god hoće, ali ja znam šta sam uradio i zašto sam osudivan!

Na pitanje zašto nije otišao u starački dom, kako mu je ponuđeno, Cukavac je rekao da „on ima svoju kuću, u koju su se uselili neki ljudi dok je bio u zatvoru i da ih je zbog toga tužio.

- Tražim da mi vrate moju kuću! Nisam hteo da idem u starački domi našli su mi ovaj smeštaj u baraci. Zadovoljan sam, ovde imam sve što mi treba - rekao je Milenko.

Na konstataciju da se njegove komšije plaše, Cukavac se još više razbesneo.

- Nikome ja nisam pretnja! Policija me redovno obilazi i ja idem u stanicu da im se javim! Ne dam da me iko maltretira! U zatvoru sam se razboleo, imao sam infarkt, a sada se lečim i ne treba niko da me se plaši - vikao je Cukavac.

Meštani u strahu

- Naš Centar za socijalni rad ga je smestio u napuštenu baraku firme „Ratko Mitrovic" i od tada mi nemamo ni mira ni sna - ogorčen je meštanin. On dodaje da su se stanarí ovog naselja žalili nadležnima u opštíní, ali im je rečeno da je Milenko sada slobodan čovek í da ima svoja prava.

- Da li mi imamo pravo da živimo normalno? Sví smo čuli šta je Milenko radio, pa žene i deca iz straha ne smeju da izadu ni u dvorište, ili izlaze sa psom koji bi ih zaštitio! U policiji su nam samo rekli da će ga redovno obilaziti - tvrdi meštanin.

Drugi meštanin se požalio da mu unučići više ne dolaze u kuću, plašeći se da budu u blizini silovatelja. Ranije su mi dolazili svaki dan, a sad mi kažu „Deda, izvini, ne smemo da dođemo!"

- Ovde je zavladao strah zbog tog manijaka, jer ko je to jednom uradio, uradiće ponovo! Milenko je bolestan Čovek, manijak, i za njega nema leka - ističe ovaj stariji čovek.