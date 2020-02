Ne prepoznajemo OVO KAO BOLEST - U pitanju nisu ni POROK NI BEZOBRAZLUK već IZUZETNO TEŠKA PATOLOŠKA BOLEST! (VIDEO)

Jelena Manojlović iz SOS centra za lečenje i odvikavanje od kockanja potvrdila je za Pink da se u svom dugogodišnjem iskustvu susretala sa raznim tipovima ljudi koji su bili zavisni od kockanja, i da je uspela da im pomogne da se izleče od od ove bolesti.

- Kad uđemo u patologiju naše potrebe, naši nagoni moraju biti zadovoljeni. Tada se apsolutno ne obaziremo na bilo kakva upozorenja ili na bilo šta - navela je Manojlović.

Prema njenim rečima, kockari se retko samoinicijativno jave na lečenje.

- Obično se to dogodi pod pritiskom porodice i kad već postoji drugo, treće, četvrto zelenaško dugovanje koje mora da se vrati. Tada počinje da dolazi do svesti da je to ipak neka vrsta bolesti za koju je potrebno stručno lečenje - rekla je Manojnlović.

On je ukazala na to da je potrebno od četiri do pet godina aktivnog kockanja da bi pojedinac postao svestan svoje bolesti zavisnosti od kockanja.

Filip Žugić, predsednik Udruženja „Novi početak-za život bez kocke“, rekao je da je odvikavanje od kockanja teško.

- Ono što je problem generlano jeste opšta svest u narodu gde se to do sada nije prepoznavalo kao bolest. To je posmatrano kao jedan vid poroka, bezobrazluka, osionosti. Međutim to je jedna izuzetno teška patološka bolest - objasnio je on.

On je naveo da se u Srbiji kada su u pitanju kockarnice govori zapravo o kladionicama.

- Govori se konstantno o kladionici. Vi nemate u Srbiji kladionicu, vi imate priređivača koji ima tu i rulete i poker aparate i slot aparate. Vi nigde nemate klasičnu kladionicu i to jeste neki vid ulaza u svet kockarnice - rekao je Žugić.

Prema njegovim rečima u kockarnicu se u početku dolazi sa malom sumom novca dok je to još u domenu nivoa zabave, što igre na sreću, kako kaže, i treba da budu.