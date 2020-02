STRUČNJACI UPOZORAVAJU! Sekte u Srbiji sve više VRBUJU nove članove, a evo KAKO I KO JE SVE NA UDARU!

Prema nezvaničnim procenama, u našoj zemlji ima više od stotinu takvih "modernih sekti" i oko 20.000 žrtava njihovog delovanja na društvenim mrežama.

Na upozoravajuće brojke utiče i činjenica da sektaška vrbovanja nisu više "tradicionalna" od vrata do vrata, već sada dolaze preko interneta iz bilo kog dela sveta i meta su im mladi.

Dimitrije Pastuović, sektolog, kaže za Novo jutro TV Pink da mnoge sekte nikada neće javno da priznaju čime se zapravo bave, i kako objašnjava, za to uvek imaju određeni paravan.

- Sve sekte su opasne, samo je pitanje koja na koji način deluje. U Srbiji ih ima preko 100. Za većinu njih, članovi i rukovodsto, neće priznati da su sekte – kaže Pastuović i dodaje da žrtve vrbuju na različite načine, najviše preko internet.

Objašnajva da su najranjiviji oni kojima je potrebna ljudska pažnja ili novac.

- Postoje sekte gde tipuju penzionere. Obično, čekaju da jedan od partnera umre, i oni pružaju utehu udovcu ili udovici – kaže on.

Marija Milenković, psiholog, kaže da su mladi takođe osetljiva kategorija i da su oni laka meta sektama.

- Nema kategorije da li su žrtve bogati ili siromašni. Svima je zajednička ta odbačenost od društva, ljudi kojima je potrbna pažnja. Kada se jedna mlada osoba nađe u situaciji da nema sa kim da razogvara, onda postaju laka meta – rekla je Milenković, ističući da svako želi da ima osećaj pripadnosti nekome.

- Postoje i ljudi koji traže lek za svoje loše zdravstveno stanje – dodaje.

Objašnjava da prevencija može da bude otvoren razgovor i razumevanje, ali da se o tome priča i kroz medije.

- Razbijanje porodice je ključ svega. Svaka sekta ima svoju ciljnu grupu i način kako ih vrbuje – kaže Pastuović.

Jedan od slučajeva koji su uzburkali svetsku javnost desila se u Panami. Tela sedam osoba pronađena su u masovnoj grobnici u starosedelačkom delu koji kontroliše verska sekta. Među žrtvama su trudnica i petoro njene dece.

Vlasti veruju da su stradali kada su nad njima članovi verske sekte izvršili egzorcizam. Još 15 osoba je oslobođeno iz navodnog zatočeništva. Pastuović kaže da takvih sekti ima dosta u celom svetu, i da oni tako funkcionišu.

- Ono što mi nazivamo vudu, to nije magija, to je religija. Ono što mi gledamo kao vudu lutkica to je nešto drugo, ne pripada zapravo vudu - objašnjava Pastuović.

Jedan gledalac, koji se uključio u program, kaže da smatra da je imao dodira sa sektama.

- Tražio sam ženu preko interneta, ženu nisam našao, ali mnogi su se javljali da mi traže novac u pozajmicu i susret – otkrio je.

Pastuović je otkro šta mu najteže pada u borbi protiv sekti.

- Kada se traži neko dete koje je tragično izgubilo život, iz istrage se vidi da je dete izvršilo samoubistvo zbog toga što je izmanipulisano nekom sektom.