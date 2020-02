KARDIOLOG ZA PINK.RS O SMRTI MLADOG FUDBALERA! Evo šta može biti uzrok ove tragedije!

Srbiju je potresla vest da je danas preminuo mladi fudbaler Predrag Menićanin (26) od posledica srčanog udara, a kardiolog Dalibor Dragišić istakao je da će verovatno tačan uzrok smrti biti poznat nakon obdukcije, kao i da je možda bio u pitanju i srčani zastoj.

-Najčešće kod mladih nije slučaj kao kod starijih da je to posledica arteroskleroze koja nastaje godinama, već kod mladih može spontano da se pocepa krvni sud ili može da dođe do spazma (grča) koji može takođe da se javi na arteriji, a često može da dođe, i do poremećaja ritma srca - objasnio je Dragišić za Pink.

-Pravi uzrok smrti će tek da se pokaže na obdukciji, da li je bio srčani udar ili zastoj - ističe Dragišić, dodajući da su često ti srčani zastoji posledica i nekih urođenih poremećaja u sprovođenju na kanalima u srcu.

Dragišić naglašava da uopšte ne mora da znači da je u pitanju srčani udar, već da je možda u pitanju srčani zastoj i da je u svakom slučaju srce zbog nečega stalo, da li zbog prestanka snabdevanja krvlju ili zbog poremećaja u sprovođenju impulsa.

Naglašava, da prevencija teško da postoji u tim godinama.

-Redovni pregledi, ali neke stvari ne mogu da se otkriju, a pogotovo ako dođe do cepanja srčane arterije ili do spazma, tu prevencija teško može da se napravi. Kada je prevencija u pitanju to znači da ljudi ne puše, da smanje unos masnoća, jer najčešće srčani udari nastaju tako što naslage masnoće u krvnim sudovima tu se zapuši krvni sud, ali je kod mladih ljudi to veoma retko. Osim ako postoji neki nasledni poremećaj u metabolizmu što se masti tiče pa je povišen nivo holesterola, ali to bi se videlo iz analiza krvi - objasnio je on, dodajući da je moguće i da je nasleđeno, pa onda mladi imaju klasične infarkte kao i starije osobe.

Što se fizičke aktivnosti tiče, Dragišić ističe da sve zavisi koja je vrsta srčanog oboljenja u pitanju.

-Ako je imao neko infarkt ne sme profesionalno da se bavi sportom. Ali se svakako fizička aktivnost preporučuje - naglašava Dragišić.