METEOROLOG ZA PINK otkriva da li je vreme za odlaganje zimske odeće? Do kraja februara PROLEĆNE TEMPERATURE, a u martu...

Sledećeg meseca čeka nas (ne)prijatno iznenađenje?

Kalendarski proleće stiže za mesec dana, ali se sudeći po vremenskim prilikama u većem delu Srbije čini da je uveliko počelo, a prave zime nije ni bilo. Da li je zaista vreme da odložimo kapute ili nam sledi temperaturni obrt?

Meteorolog Nedeljko Todorović za Pink kaže da se do krajameseca očekuje slično vreme kao i do sada – kada su sunčani dani biće natprosečnotoplo sa temperaturama od 15 do 20 stepeni.

- Večeras su mogući kiša i sneg u planinskim delovima zemlje,a od ponedeljka sledi novi porast temperature. Novo naobčalenje očekuje nas 26.februara, pa oko 5 ili 6. marta. Nastavlja se sličan ritam kao i do sada –naveo je Todorović.

Prema njegovim rečima, sve ukazuje da u nižim predelima nećebiti snega.

- Gledajući ritam vremenskih događana, mala je verovatnoća dabude snežnih padavina. Ipak, dugoročne prognoze nisu pouzdane, pa ne bih smeoda isključim mogućnost da snega bude u martu. Vrlo je mala verovatnoća, ali jane bih još odložio kapute i zimsku odeću – rekao je Todorović.

Topla zima najavljuje kišovito leto?

Naš sagovornik ističe da nije pravilo da posle tople zimeimamo kišovito i hladno leto.

- Verovatnoća je 60 odsto da ako imamo topliju zimu imamohladnije leto, ali to nije pravilo – istakao je Todorović.