Helena OTVORILA DUŠU - Trans osobe koje nemaju podršku porodice, nemaju ništa! Roditeljima mora biti najvažnija sreća deteta(VIDEO)

Trans osobama je najvažnija podrška roditelja, a mnogi od njih su, nažlost, izopšteni iz porodice, kaže major u penziji Helena Vuković, koja je pre nekoliko godina operacijom “potvrdila” svoj pol.

Helena, iz udruženja građana "Egal", je rođena kao muškarac, a njena tranzicija je pored toga što je nju učinila srećnijom, uspela i da poveća vidljivost trans osoba u Srbiji, i ukaže na probleme sa kojima susreću.

- Sve transrodne osobe imaju sličnu priču, ali ne istu. Problem rodne disforije je prenatalni problem. Od šeste do osme nedelje trudnoće, kada se formiraju genitalije mozak ostaje da funkcioniše u u jednom pravcu, a genitalije se razvijaju u drugom Osobe se takve rađaju. Osećaju nesklad imeću pola sa kojim su rođeni i toga kako se osećaju – navela je Vuković.

Trans pitanje je prošle godine odlukom Svetske zdravstvene orgnizacije skinuto sa spiska mentalnih oboljnjenja i prebačeno u domen seksualnog i reproduktivnog zdravlja.

Bez podrške porodice, nemate ništa

To je velika pobeda tans zajednice na globanom nivou, da nas više ne smatraju psihičkim ili mentalnim bolesnicima

Kod trans osoba se, dodala je, javlja povećan broj pokušaja suicida, posebno kod maloletnika, anksioznost, pa čak i agorofobija.

- Porodica mora da bude podrška. Oni su napravili to dete. Ako nemate podršku porodice, nemate ništa… Niko tu ništa nije kriv. Često mi se javljaju roditelji čija deca imaju problem rodne inkongruentnosti i to je dobro. Oni konačno znaju da imaju kome da se obrate, da neko ko je prošao kroz to može da im objasni da to nije ništa strašno i da je bitna samo sreća njihovog deteta, da ostane mentalno zdravo – istakla je Vuković.

Kako kaže, od najranijeg detinjstva se osećala kao žensko.

- Ja sam stvorila svoj mikrosvet za sebe, a prema drugima sam se ponašala kako žele. To je veoma naporno i opterećujuće – kaže Vuković.

Kada gleda svoje fotografije od pre 10 ili 15 godina, kaže, vidi istu osobu.

- To sam opet ja, samo sam sada srećnija – dodaje naša sagovornica i istče da je ljudima u njenom okruženju sve u početku bio šok, ali su posle sve to prihvatili.

Potvrda, a ne promena pola

Specijalista urologije dr Vladimir Kojović smatra da je da termin promena pola duboko pogrešan.

- Mi ne menjamo pol, pol ne može da se promeni. Mi samo hirurški radimo adaptaciju, odnosno konverziju genitalija sa pravim polom pacijenta, a pravi pol je u našoj glavi, onaj sa kojim se rađamo. Zato kažemo da je ti operacija potvrde pola - naveo je Kojović.

Prema njegovim rečima, više od 40 odsto trans osoba pokuša suicid, ukoliko ne uđe u proces lečenja.

Mi moramo da spasavamo ljude. Proces trazicije je komplikovan i dugo traje. Prethodi mu psihijatrijska evaluacija na samom početku koja mora trajati bar godinu dana, nakon toga ide endokrinološko lečenje, hormonsko lečenje i hirurgija je poslednji korak. To traje nekoliko godina

Ukazao je da je grupa naučnika iz Amerike nedavno otkrila gen za koji se sumnja da nosi rodnu disforiju.

- Neke mutacije na tom genu su krive za ovaj problem, to otvara mogućnost da radimo na ovom problemu, sprovedemo neki skrining po rođenju deteta, jer se pol sada određuje prema izgledu genitalija - dodao je Kojović.