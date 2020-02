SRPSKI VAMPIRI UZDRMALI SU EVROPU - Ovo su JEZIVE PRIČE o njima koje su ušle u istoriju

Smatra se da je prvi srpski vampir, koji je ušao u svetske anale, bio izvesni Petar Blagojević iz sela Kisiljevo. Nakon njegove smrti 1725. godine, u kratkom vremenskom periodu iznenada je umrlo još devet ljudi iz tog sela.

Svi oni su na samrtničkoj postelji rekli kako ih je posetio Petar Blagojević i kako je pokušao da ih uguši. Slučaj je kulminirao kada je žene pokojnog Petra zatekla svog muža u kući jedan dan.

Kisiljevo, Serbia This remote village is home to less than 800 inhabitants - & one spooky vampire story. In 1725, a resident named Petar Plogojowitz passed away. In the next 8 days, 9 deaths occurred. The 9 who died had said on their deathbeds that they had been throttled (more) pic.twitter.com/9bsMOMZD8D