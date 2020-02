ISPUNJENO OBEĆANJE DATO GRAĐANIMA - izmenja trasa linije 506

U Rakovici je počela sa radom izmenjena linija 506 gradskog prevoza, koja u delu svoje trase od danas prolazi ulicama Dr Aćima Medovića, Milana Bartoša, Brestovačkom i ulicom Delovi i dalje svojom redovnom trasom ulicom Aleksandra Vojinovića ka Patinom majdanu.

Prvu vožnju novom trasom danas su imali državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Milosav Miličković, sekretar Sekretarijata za javni prevoz Jovica Stanojević, predsednik Gradske opštine Rakovica Vladan Kocić, odbornica u Skupštini grada Beograda Marjana Krasić i članovi Opštinskog veća Darko Ignjatović i Tomislav Pantelić.

Linija 506 izmenjena je na molbu Gradske opštine Rakovica kojoj je veliki broj građana ulica Brestovačke, Delovi i okolnih ulica, uputio zahtev da linija gradskog prevoza prođe kroz taj deo Rakovice koji prethodno nije bio obuhvaćen postojećim linijama GSP-a.

Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Milosav Miličković, koji je podržao promene na liniji 506 naglasio je da je izmenom trase održano obećanje dato građanima ovog dela Resnika.

„Izmenama na trasi linije 506 uspeli smo da omogućimo građanima ovog dela Resnika da se lakše povežu sa najfrekventnijim tačkama u ovom naselju. Građani lakše mogu da dođu do vrtića, doma zdravlja, škole, pijace i drugih linija gradskog prevoza i Beovoza koje Resnik povezuju sa ostatkom Rakovice i Beograda. Posebno je bitno što mini-bus koji saobraća na liniji 506 prolazi uskim ulicama, a da se ne dovodi u pitanje bezbednost u saobraćaju. Isto tako kada je linija 506 prvi put bila puštena, prethodno je morao da se proširi deo ulice Aleksandra Vojinovića kako bi se stekli uslovi propisani zakonom. Sve to govori da je za nas veoma bitna i bezbednost svih učesnika saobraćaja“, rekao je Miličković.

Gradski sekretar Sekretarijata za javni prevoz Jovica Vasiljević je rekao da je promenom trase postignuta bolja i ravnomernija opsluženost građana. Vasiljević je naglasio da sada više od 5.000 građana ovog dela Resnika ima pristup liniji gradskog prevoza a posebno je naglasio da je sve to postignuto bez dodatnih troškova za budžet Grada Beograda.

Za potrebe izmenjene trase linije 506, u saradnji sa Sekretarijatom za saobraćaj, izmenjen je saobraćaj u delu ulice Milana Bartoša koja je postala jednosmerna, dok su na izmenjenoj trasi postavljena po četiri nova stajališta u oba pravca. Ukupna dužina linije sada 6.945 metara ( u smeru ka Patin Majdanu 3.251 metar, u smeru ka okretnici u ul. Edvarda Griga 3.694 metara).

Linija 506 puštena je u rad 2018. godine, nakon što je Gradska opština Rakovica sopstvenim sredstvima finansirala radove na proširenju dela ulice Aleksandra Vojinovića i izgradnji okretnice Patin majdan.

U ovoj godini, na zahtev građana već je promenjena trasa linije 504, koja umesto do Miljakovca sada saobraća do okretnice na Labudovom brdu.

Do sada je na teritoriji Gradske opštine Rakovica uvedeno osam novih linija: 501, 502, 503, 504, 505, 505l, 506, 507. Nakon uvođenja promenjene su i produžene trase linija 504 i 507, dok je takođe proomenjena i trasa postojeće linije 94, koja umesto do Miljakovca, sada od Novog Beograda saobraća do Resnika.