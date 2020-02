Sektor unutrašnje kontrole MUP 2019. podneo prijave protiv 399 osoba

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović zahvalio se danas pripadnicima Sektora unutrašnje kontrole na predanom radu u prethodnoj godini i poručio da ključni fokus u njihovom radu u narednom periodu mora biti otkrivanje pojedinaca koji pomognu učiniocima najtežih oblika organizovanog kriminala.

-Vaši rezultati sami dovoljno govore o vašem radu. Nije reč samo o broju podnetih krivičnih prijava, već i o svim preventivnim mehanizmima na kojima ste radili, kako bi borba protiv koruptivnih i drugih dela u redovima samog MUP-a bila efikasna i kako bi očuvali ugled MUP-a - rekao je Stefanović na godišnjem sastanku sa pripadnicima SUK-a.

Sektor je u 2019. godini podneo krivične prijave protiv ukupno 399 osoba, od kojih je 209 policijskih službenika i drugih zaposlenih u MUP-u. Među njima je bilo najviše policijskih službenika opšte nadležnosti, zatim granične i saobraćajne policije, a potom zaposlenih na upravnim poslovima i pripadnika kriminalističke policije. Krivične prijave podnete su protiv 33 rukovodioca.

Načelnik SUK-a Dragan Kujundžić istakao je da su pripadnici uspeli da razviju i preventivne institute, kao što su test integriteta, analiza rizika od korupcije i evidencija i praćenje imovinskog stanja.

Ministar je poručio da, pored onoga što je urađeno u prethodnom periodu, ključni fokus u radu SUK-a u narednom periodu mora biti otkrivanje pojedinaca koji pomognu učiniocima najtežih oblika organizovanog kriminala.

-To je najveća opasnost, bilo da se radi o naoko banalnim stvarima, počev od izdavanja originalne isprave sa lažnim imenom sa kojom potom neko ko je poznat po izvršenju ubistava na primer može skoro neometano da se kreće svuda po Evropi, a teško ih je otkriti i na graničnim prelazima, jer se radi o originalnim putnim ispravama. Sve do pomoći u davanju informacija, poput provera da li za nekim licem postoji potraga, da li postoji operativna obrada, da li je lice na merama koje sprovode organizacione jedinice MUP-a... To je jedna od važnih stvari i moramo još pojačati aktivnosti na njihovom otkrivanju u narednom periodu, jer u našim redovima ne smeju postojati ljudi koji koketiraju sa organizovanim kriminalom - rekao je Stefanović.

Kujundžić se zahvalio ministru Stefanoviću na unapređenju uslova rada pripadnika SUK-a u prethodnoj godini i rekao da će Sektor nastaviti i u ovoj godini sa još intenzivnijim i operativnim i preventivnim radom.