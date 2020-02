VREMENSKI ROLERKOSTER - Danas nam stiže naoblačenje sa kišom, a evo kakvo nas vreme očekuje do kraja nedelje

U Srbiji će prolazno naoblačenje u prvom delu dana zahvatiti veći deo zemlje uslovljavajući ponegde slabu kišu, dok će se na jugu zadržati suvo.

Pre podne na severoistoku i u Negotinskoj Krajini, a posle podne i u ostalim krajevima postepeno razvedravanje.

Vetar umeren, na severu i istoku i jak, severozapadni, posle podne i uveče u slabljenju, saopštio je RHMZ.

Jutarnja temperatura u većini mesta od 4 do 8, na jugu od -1 do 3 stepena, najviša dnevna od 11 do 14 stepeni.

U Beogradu će ujutro i pre podne biti oblačno sa kratkotrajnom kišom i umerenim severozapadnim vetrom.

Posle podne razvedravanje, a vetar će biti u slabljenju. Jutarnja temperatura oko 8 najviša dnevna oko 13 stepeni.

Prema izgledima za narednih sedam dana, u utorak pretežno sunčano i toplije. U sredu postepeno naoblačenje, tokom dana na severu i zapadu, a uveče i noću i u ostalim krajevima sa kisšom, na visokim planinama sa snegom.

U četvrtak oblačno, vetrovito i hladnije sa kišom, na planinama sa snegom uz umeren i jak severozapadni vetar.

Posle podne i uveče prestanak padavina, najpre na severu i zapadu, a vetar će biti u postepenom slabljenju.

U petak i za vikend malo i umereno oblačno, suvo i toplije. Krajem perioda novo naoblačenje sa padavinama i padom temperature.