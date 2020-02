PROGNOZA DO KRAJA FEBRUARA: Još će biti dana sa TEMPERTATURAMA U MINUSU, ali će vam onda biti jasno zašto je proglašen KRAJ ZIME

Šta se događa sa ovim februarom?

U našoj zemlji će danas doći do prolaznog naoblačenja koje će u ranim prepodnevnim časovima zahvatiti veći deo Srbije uslovljavajući time slabu kišu u pojedinim krajevima dok će se na jugu zadržati suvo vreme.

Krajem prepodnevnih sati na severoistoku i u Negotinskoj Krajini, a posle podne i u ostalim krajevima doći će do postepenog razvedravanja. U jutarnjim satima duvaće umeren severozapadni vetar, na severu i istoku, koji će dobiti na snazi tokom dana, ali će krajem popodneva, početkom večeri postati osestno slabiji, saopštio je RHMZ.

Živa na termometru će u jutarnjem periodu u većini mesta pokazivati od 4 do 8 stepeni celzijusa, dok će na jugu Srbije biti nešto drugačije, tu je konkretno prognozirano malo hladnije vreme sa jutarnjom temperaturom -1 do 3 stepena. Najviša dnevna temperatura u celoj Srbiji kretaće se od 11 do 14 stepeni.

U glavnom gradu Srbije, Beogradu očekuje se oblačno i kišno jutro. Prepodnevni oblaci iznad prestonice obezbetiće povoljne uslove za krakotrajne padavine kiša, koje će sve vreme biti praćene pojavom umerenog severozapadnog vetra. Tokom popodnevnih sati osim evidentno slabijeg vetra, a istovremeno razilaženjem oblaka doći će i do prestanka pada kiše. Jutarnja temperatura iznosiće oko 8 stepeni celzijusa dok će najviša dnevna biti oko 13 stepeni.

Predviđanja za narednu nedelju

Prema svim vremenskim izlgedima u utorak je predviđeo pretežno sunčano i toplije vreme.

U sredu će postepeno naoblačenje, tokom dana, prvo zahvatiti severni i zapadni deo Srbije, a kasnije uveče i noću oblaci će prekriti celu teritoriju Srbije, ostvarujući na taj način i više nego povoljne kriterijume za pojavu kiše, ali i snega na visokim planinskim vrhovima.

Tokom četvrtog dana nedelje,četvrtka, neće doći do razilaženja oblaka. Hladno i vetrovito vreme pratiće i dalje padavine kiše, odnosno snega na višim planinskim vrhovima. Osim snega će na planinama duvati jak severozapadni vetar. Krajem popodneva , početkom večeri i u toku noći prestaće padavine svake vrste, najpre na severnom i zapadnom delu Srbije. Vetar će takođe u tom periodu biti u postepenom slabljenju.

U petak i za vikend čeka nas malo i umereno oblačno, suvo i toplije vreme. Krajem vikenda dolazi novi talas naoblačenje koji za sobom nosi padavine i ponovni pad temperature.