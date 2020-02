SCENA SA GROBLJA O KOJOJ BRUJI SRBIJA - Ima li ovo veze sa religijom? (FOTO)

Crkva preporučuje da se na groblje iznese vino, malo žita, sveća i mala pogača.

U šali se kaže da svako selo u Srbiji ima svoje običaje, ali za jedan se može reći da je čvrsto ukorenjen i svima zajednički.

To je ostavljanje hrane i pića na grobljima. Iako nije u duhu pravoslavlja, a nadležni su čak propisali i novčane kazne, često za pomene i zadušnice grobna mesta kod nas izgledaju kao slavske trpeze.

Stojadin Pavlović, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije je na jednoj televiziji objasnio šta crkva misli o ovim običajima:

- Religija ne predviđa iznošenje hrane na groblje. Naša hrišćanska nauka nije to nigde propisala, pa ne može da zabrani, mi nemamo mehanizam da to branimo, možemo da savetujemo i preporučujemo i da učimo i to naša Crkva radi decenijama…Ne hrani se duša sa hranom sa kojojm se hrani telo - rekao je Pavlović te dodao da se preporučuje da se na groblje iznese samo vino, malo žita, sveća i mala pogača.