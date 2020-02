ZIMA SE NE PREDAJE! Stiže nam nova promena vremena - Do kralja nedelje sunce, kiša, ali i SNEG

Neki su mislili da je zima završena jer su nam stigle prolećne temperature. Ipak, vreme će uspeti još jednom da nas iznenadi, jer se i narednih dana očekuju veće temperaturne promene u Srbiji.

Naime, postepeno naoblačenje sa kišom i pljuskovima, uz mogućnost pojave grmljavine, koje će ujutro i pre podne zahvatiti severne, do kraja dana će se proširiti i na ostale krajeve, a na visokim planinama očekuje se sneg.

Najniža temperatura će se u Srbiji kretati od 0 do 11 stepeni, najviša od 13 stepeni na severozapadu, a do 20 na jugoistoku. Na jugu i jugoistoku tokom većeg dela dana biće pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, pre podne na severu, posle podne u ostalim krajevima u skretanju na severozapadni i u pojačanju.

Tokom večeri i noći temperatura će biti u osetnom padu pa se ponegde u nižim predelima očekuje prelazak kiše u sneg.

U Beogradu će pre podne biti pretežno sunčano, posle podne naoblačenje sa kišom i pljuskovima, uz mogućnost pojave i grmljavine.

Vetar će biti slab i umeren, pre podne južni i jugozapadni, od sredine dana u skretanju na severozapadni i u pojačanju. Najniža temperatura oko 11 stepeni, najviša oko 19, uveče u osetnom padu.

Do kraja nedelje na teritoriji naše zemlje biće i sunca i kiše, ali i snega. Temperature će se menjati iz dana u dan, od 20 stepeni u Nišu, do maksimalne dnevne temperature od svega osam stepeni, koliko će biti u četvrtak u većini delova naše zemlje.

- U Srbiji se u četvrtak očekuje oblačno vreme sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Duvaće jak severozapadni vetar, a padavine će prvo da prestanu na severu, pa onda i u ostalim delovima zemlje. U petak nas očekuje novo naoblačenje sa kišom i snegom u višim predelima – rekli su iz RHMZ-a.

U petak novo prolazno naoblačenje sa kišom, u višim predelima sa snegom.

Za vikend porast temperature

Novi topliji talas očekuje nas već u subotu, te na vreme isplanirajte slobodne dana za uživanje van domova. Neće biti padavina te možete da odložite kišobrane, barem na kratko.

Temperatura će se prvog dana vikenda kretati od nula do dva stepena tokom jutra, dok će u najtoplijem delu dana biti od 12 do 15 stepeni. Par stepeni toplije biće poslednjeg dana nedelje kada će maksimalne dnevne temperature iznositi od 15 do 18 stepeni.