GROZNICA, TRZAJI, NAPADI - Ovako izgleda osoba koja je zaražena koronavirusom (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Iako prizor više podseća na nešto što viđamo u horor filmovima, reč je o jednom od pacijenata zaraženih ozloglašenim koronavirusom, prenose mediji.

Na snimku, se vidi kako se osoba pokrivena jorganom nekontrolisano trese, dok joj jedna žena drži glavu.

Poznato je da virus izaziva groznicu, napade i konvulzije, a kako to izgleda možete da videte na uznemirujućem sniku koji je objavio jedan korisnik Tvitera pre tačno mesec dana.

Prvi pacijent koji se oporavio od ove bolesti, posvedočio je da je imao jake groznice danima pre nego što je prebačen u bolnički karantin.

