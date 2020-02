MILOŠ VUČEVIĆ: Do kraja 2020. godine u Rumenku ćemo uložiti ukupno 630 miliona dinara (FOTO)

U toku su radovi JKP "Put" na asfaltiranju sedam ulica na teritoriji Mesne zajednice Rumenka, a to su ulice koje su opredeljene od strane građana kao najurgentnije za popravljanje, izjavio je gradonačelnik Novog Sada.

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević obišao je radove na održavanju putne privrede u Rumenki. Kako je tom prilikom istakao, u toku su radovi JKP „Put" na asfaltiranju sedam ulica na teritoriji Mesne zajednice Rumenka, a to su ulice koje su opredeljene od strane građana kao najurgentnije za popravljanje.

- Biće postavljen najkvalitetniji asfalt i, koliko čujem, ljudi su zadovoljni, mada ima još mnogo zadataka pred nama. Od 2013. do 2019. godine mnogo smo investirali u Rumenku, posebno u izgradnju kanalizacione mreže i crpnih stanica. Sećamo se svi da smo u delu Rumenke koji se zove Novo naselje morali da legalizujemo i rekonstruišemo crpnu stanicu koju su neki neodgovorni političari pre nas otvarali dva puta, a da ona nikad nije proradila. Ostaje još mali deo Rumenke da pokrijemo kanalizacijom, a do kraja 2020. ukupno ćemo u to naselje uložiti 630 miliona dinara. To nije mali novac, a Rumenka to zaslužuje. Nisu zapostavljene ni druge sfere, pa je Rumenka dobila i Kulturni centar, koji je jedna od kulturnih stanica u ponudi Novog Sada kao Evropske prestonice kulture. Sve što se bude dešavalo na tom planu biće zastupljeno i u Rumenki - naglasio je gradonačelnik Vučević.

On je takođe rekao da Grad već šest meseci radi na novom tarifnom sistemu za gradski prevoz, jer je cilj da se privuku novi putnici.

Obezbeđujemo nove autobuse, ali želimo i da korigujemo cene, jer je velika disproporcija između onih u gradskim i prigradskim zonama. Ideja je da prvenstveno đačke karte pojeftine, i jako smo blizu toga da ponudimo godišnju kartu koja bi koštala oko 5000 dinara, što bi predstavljalo uštedu do 30 000 godišnje. Ne možemo još to obećati, jer se mora obezbediti i normalan rad JGSP „Novi Sad".

Kada je reč o komunalnoj infrastrukturi, gradonačelnik je naveo da treba da se rešava pitanje fekalne kanalizacije u Kisaču, da ona treba da se spoji na sistem Rumenke, te da je potrebno da se zanovi taj projekat koji će Grad kandidovati u okviru Programa ''Srbija 2025'' jer je cilj da se za važne ivesticije obezbedi što više novca iz tog nacionalnog programa.

Prilikom posete Rumenki gradonačelnik se osvrnuo i na aktuelnu temu ispravnosti vode u zatvorenim bazenima.

- Zatvorili smo bazen na ''Slanoj bari'' dok se ne provere sve okolnosti. Niko se neće igrati sa zdravljem građana, pre svega naše dece. Mislim da će direktor JP SPC ''Vojvodina'' podneti ostavku, jer neko mora snositi odgovornost, a javnost će o svemu što se tiče bazena biti blagovremeno obaveštena. Sa vlasnicima privatnih bazena, privrednim subjektima, razgovaramo kako bismo obezbedili alternativno rešenje za građane, o trošku Grada, pre svega za one koji se bave sportom, ali i za one koji imaju godišnje karte, i stoga se analiziraju kapaciteti takvih bazena u gradu. Činjnica je da je oprema stara 12,13 godina, pumpa nije radila zbog kvara trafo stanice, pa je povećan unos hlora i druge su vrednosti poremećene. Bazeni će biti zatvoreni sve dok se ne obezbede normalni uslovi za rad, to nije prijatna situacija, ali moramo da se ponašamo odgovorno - zaključio je gradonačelnik Vučević.