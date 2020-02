LONČAR ZA PINK: Novi koronavirus slabiji je od sezonskog gripa - Nema mesta panici (VIDEO)

Lončar je naglasio da nema mesta panici, a građane je zamolio da se o novom virusu informišu od lekara, a ne na društvenim mrežama.

- Nema nikakvog razloga za paniku. Sve bih zamolio da kada razmišljaju o ovoj temi ostanu hladne glave i da razmišljaju na osnovu relevantnih podataka koje dobijaju. Ovde je najgore da se reaguje na rekla-kazala i razne lažne vesti - istakao je Lončar u Novom jutru TV Pink.

Kako kaže, neki objavljuju pojedine stvari jer žele da izazovu haos i paniku u Srbiji.

- Postoje krajnje neodgovorni ljudi koji ne razumeju šta sve ovo znači, šta znači za odgovorne ljudi, koji brinu o svojim porodicama - ocenio je Lončar.

Kako je naveo, 98 odsto zaraženih virusom je u Kini, dva odsto u Evropi, da su posebno osetljivi muškarci stariji od 80 godini, koji boluju od neke hronične bolesti, imaju udružena oboljenja.

- Po svim karakteristikama koje ovaj virus pokazuje, on je dosta slabiji od sezonskog gripa - objasnio je Lončar.

Lončar kaže da 90 odsto zaraženih virusom, bolest prođe bez ikakvih posledica.

- Mi smo pre dve nedelje imali više od 24.000 zaraženih od sezonskog gripa. Šta smo uradili? Produžili smo raspust za nedelju dana i spustili broj obolelilih na ispod 14.000 obolelih - rekao je ministar.

Lončar naglašava da će ministarstvo koje vodi obaveštavati građane o svakom slučaju i da će od danas na sajtu Ministarstva zdravlja biti poseban deo koji se bavi korona virusom.

- Želim da građani znaju da ćemo ih mi prvi obavestiti o svakom slučaju, jer je to naš posao i naša obaveza. Ovo je stvar koja mora da se prepusti stručnim službama - naglasio je Lončar i dodao da je važno svaki pojedinac da uradi ono što je do njega - redovno pere ruke, prošeta...

Podseća da je Srbija, čim se pojavio virus u Kini, uvela termovizijske kamere na aerodrome, oformila timove koji se bave samo tom problematikom, a koji imaju dugogodišnje iskustvo.

- Sada smo pojačali kontrolu i na drugim graničnim prelazima, ne samo aerodromima. Pojačali nadzor nad ljudima koji dolaze u Srbiju. Ljudi treba da slušaju savete lekara koji se ceo život bave tom problematikom - naveo je Lončar.

Dodaje da se redovno prati situacija u regionu i svetu, kao i da Srbija nabavlja dodatne količine i lekova i materijala.

- Leka nema za novi koronavirus, ali leče se komplikacije. Najveća komlikacija je upala pluća. Nema mesta panici - zaključio je Lončar i dodao da se sa promenom vremena menja struktura virusa, kao i da je on sve slabiji.

Kako je naveo, juče je u Srbiji bio direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Kluge koji je sa svojim timom došao da vidi kakvo je stanje u Srbiji i rekao da spokojan ide odavde jer je sve kako treba.

