„VUČIĆ JE VELIKI ČOVEK I BORAC, REŠIĆE KOSOVSKO PITANJE“ - Devojčica (9) nacrtala predsednika Vučića kako se bori za KiM i ODUŠEVILA SRBIJU!

Svakog dana sluša šta sve predsednik Vučić radi po pitanju Kosova i sa čim se sve suočava. Zbog toga je nacrtala kako ga doživljava, rekla je majka devojčice Mirjana A. za Pink.rs.

Dejana A. je devetogodišnja devojčica iz Lazrevca, koja redovno prati vesti i čita dnevnu štampu.

Ovu devotogodišnjakinju jako zabrinjava Kosovosko pitanje, i veruje da će predsednik Vučić uspeti da se uspešno izbori sa ovim problemom jer ga, kako kaže njena majka doživljava kao „velikog čoveka i borca“.

- Ona stalno gleda vesti i interesuje se za razna politička pitanja. Znam da to nije tipično za jedno dete, ali nju to zanima. Svakog dana sluša šta sve predsednik Vučić radi po pitanju Kosova i sa čim se sve suočava, pa ume da me iznenadi nekim pitanjem koje nisam očekivala da čujem od nje. Pre neki dan me je pitala kako je moguće da naš predsednik, koji je najveći od svih, više ne reši taj problem oko Kosova. Ostala sam zatečena u trenutku – kaže za Pink.rs Dejanina majka.

Ona kaže da je za njenu ćerku "predesdnik Vučić veliki i visok čovek koji može da se izbori sa svim". Zbog toga je odlučila da ćerkinu impresiju predsednikom kroz pismo i crtež pošalje redakciji Kurira.

- Ona predsednika Vučića vidi kao borca, tako ga je i nacrtala. Doživljava da se svakog dana bori za nas. Jedne večeri, kada sam se vratila sa posla, zatekla sam crtež koji je obećala da će nacrtati. Ona inače dosta crta, jer ide i u likovnu školu. Kada sam videla crtež, ostala sam zatečena. Rešile smo da pošaljemo medijima, verujem da će ga tako i sam predsednik videti – kaže majka ove talentovane devojčice.