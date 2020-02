''LAŽNA VEST O SMRTI MOG OCA JE NAMERNO OBJAVLJENA!'' Darko Mladić: Ratkovo zdravstveno stanje se pogoršalo, ali se on drži fantastično bez obzira na sve dijagnoze sa kojima se bori!

Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića, kojeg je Haški tribunal osudio na doživotni zatvor, pogoršalo se, rekao je njegov sin Darko Mladić.

On navodi da za poslednje sahranjivanje njegovog živog oca ne može da kaže da je bilo namerno, ali je uveren da nije bilo ni slučajno.

Mladićev sin Darko, rekao je za Telegraf, da nekadašnjeg glavnog komadanata Vojske Republike Srbije, bez obzira na sve, nije napustio njegov šaljivi duh, te da bi suprotnom već bio mrtav.

Suđenje generalu Mladiću, koji je 26. maja 2011. godine uhapšen u Srbiji, a pet dana kasnije izručen Haškom tribunalu, počelo je 16. maja 2012. godine. Prvostepenom presudom od 22. novembra 2017. godine osuđen je na doživotni zatvor zbog genocida, zločina protiv čovečnosti, kao i kršenja zakona i običaja ratovanja tokom oružanog sukoba u BIH od 1992. do 1995. godine.

Njegov sin Darko Mladić takoiđe podseća da je za 17. i 18. mart zakazan usmena rasprava o žalbama odbrane i tužilaštva na ovakvu prvostepenu presudu generalu koji je, inače, da podsetimo, imao više moždanih udara, preživeo je infarkt srca, a sve to mu je doneli i niz drugih pratećih bolesti za posledicu.

- Ima određena pogoršanja o kojima ja ne mogu da pričam u detalje, iz razloga koje je definisao advokatski tim. Ali, poslednjih nekoliko meseci postoje komplikacije njegovog zdravstvenog stanja. Jede on, obavlja i posete, ali se umara brzo - naveo je Darko Mladić.

Kako je on rekao porodića Mladić i dalje ima problem sa medicinskom službom koja sa kašnjenjem dostavlja dokumentaciju ili je uopšte ne dostavlja porodici bivšeg generala.

- S tim u vezi mi više nemamo uvid, osim usmeno sa njim, šta se tačno dešava sa njim nakon što ga pregledaju. Oni su dužni da nam daju dokumenta o njegovom zdravstvenom stanju, ali ih mi dobijamo sa kašnjenjem i nismo sigurni da dobijamo sve. Postoje problemi vezani njihov rad, tako da mi sada ne znamo da je urađeno sve što kažu da jeste, i neke stvari koje moraju da rade, nemamo uvid da ih zaista i rade. Problemi su isti, a njegovo zdravstveno stanje se komplikuje - kaže Mladićev sin i dodaje kako trenutno u ovom trenutku ne postoji nikakav novi zahtev, ali mi ćemo raditi na tome u budućnosti.

- Lično sam ga video pre mesec dana. Moja majka se vratila sad u nedelju. Svakog meseca je kod njega neko bar po nekoliko dana. Takođe, svaki dan se čujemo. Mama će opet ići za njegov rođendan 12. marta. a ja ću biti prisutan na usmenoj raspravi 17. i 18. marta po pitanju žalbe. Uglavnom, odbrana radi na žalbi a mi generala nastojimo da sačuvamo u životu. Porodica ga posećuje maksimalno, koliko je to moguće. Nije izolovan u tom smislu. Osim naše, ima i podršku naroda. Svakodnevno me zove više ljudi i pita za njega, pozdravlja. On zna da ga narod voli, da ga nije zaboravio, a brine i za sve što se dešava u Republiciji Srpskoj i u Srbiji.

Prema njegovim rečima Ratko Mladić neke specijalne prohteve, dok od hrane porodica ne može ništa da mu odnese.

- Nosimo mu pisma od dece i fotografije porodice. Pročita ta pisma. Ne može puno ni da čita. Zamori se brzo. Trudi se on koliko može i da piše i da čita, ali to nije ni približno onome što je mogao dok je bio zdrav - objasnio je Darko i nastavio:

- Nismo brojali, ali se to dešava par puta godišnje. Mislim da nije bilo slučajno što su sarajevski mediji to bez provere objavili. Niko, u stvari, nije proverio taj lažni nalog na Tviteru. Ne mogu da tvrdim da je bilo namerno, ali mislim da nije bilo slučajno. Moj sin od 13 godina je dok sam ja bio na telefonu odmah pogledao taj nalog i rekao mi daje je fejk, i da nema veze sa istinom.

Prema njegovim rečima, lažna vest da je stanje njegovog oca pogoršano bila je provokacija upućena porodici Mladić.

- Da. Taj njegov duh ga i drži. On se drži fantastično bez obzira na sve dijagnoze sa kojima se bori. Mislim da je taj njegov duh jedan od glavnih faktora zašto je, uopšte, i živ.