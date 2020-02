Posle otopljenja opet sledi ZAHLAĐENJE: Temperature će narednih dana nastaviti da nas iznenađuju, a početkom sledeće sedmice očekujte ŠOK

Ove sedmice imali smo četiri godišnja doba u jednom danu, a ovakav trend će se nastaviti.

Temperaturni rolerkoster se nastavlja i može se reći da ne prestaje da nas iznenađuje. Tako su nas sredinom ove sedmice u jednom danu sačekala gotovo sva četiri godišnja doba, kada se živa u termometru sa skoro 20. podeoka spustila na dva stepena, i kada su kišu u večernjim zamenile krupne pahulje.

Sneg se nije zadržao, a kako meteorolozi najavljuju, već početkom sledeće sedmice ponovo ćemo uživati u prolećnim temperaturama.

- Danas ujutru je moguć slab mraz, ali se tokom dana očekuje sunčano vreme. Biće prohladno, sa temperaturom od šest do 12 stepeni - rekao je meteorolog Đorđe Đurić.

On dodaje kako nam već u noći između subote i nedelje stiže novo naoblačenje sa kišom, te će od nedelje, premda toplije, biti česta prolazna naoblačenja sa padavinama.

- U nedelju će biti osetno toplije, pa će živa u termometru pokazivati oko 15 stepeni - kazao je Đurić.

Beograđane će poslednjeg dana ove sedmice obradovati izuzetno prijatnih 17 stepeni.

Početkom sledeće sedmice, sledi nam još veći temperaturni skok, tako da nas očekuju temperature i do 20 stepeni. U prestonici će biti oko 18 stepeni.

- Bićemo pod uticajem toplog vazduha sa juga. To je posledica premeštanja ciklona preko centralne i severne Evrope i ujedno će oni uslovljavati dotok tog toplog i vlažnog vazduha sa juga i sa Mediterana. Duvaće pojačan južni vetar tako da će biti toplo, ali kišovito - objasnio je Đurić.

Od srede sledi nova promena i pad temperature koji, iako neće biti neosetan, ipak će doneti vremenske uslove koji više odgovaraju trenutnom godišnjem dobu.

- U sredu dolazi do priliva hladnije vazdušne mase sa severozapada, tako da će i temperatura biti u padu, otprilike za nekih pet do 10 stepeni. To gotovo da i nije zahlađenje, jer će sa 20 stepeni temperatura da se vrati na neke normalne vrednosti - zaključio je Đurić.