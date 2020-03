Za populacionu politiku iz budžeta 650 miliona dinara!

Za predškolske ustanove, dečja igrališta, savetovališta za trudnice, reproduktivno zdravlje, škole roditeljstva, kuće i stanove za mlade bračne parove, kao i HPV vakcine, iz budžeta je izdvojeno 650 miliona dinara.

Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavića Đukić Dejanović potpisala je danas ugovore o dodeli bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike sa predstavnicima 88 lokalnih samouprava, čiji su projekti prihvaćeni na Javnom pozivu.

"Danas je izuzetan dan, jer već četvrtu godinu za redom dodeljuju se subvencije za jedinicama lokalne samouprave za mere populacione politike. Imamo prve početne dobre rezultate i na to možemo svi biti ponosni. Tema populacione politike je bila samo za naučne krugove, do pre četiri godine. Od tada je Vlada Republike Srbije pokrenula niž mera, kako bi došli do što većeg broja naših sugrađana", kazala je Đukić Dejanović.

Najviše sredstava, kako navodi, oko 292 miliona dinara, opredeljeno je za adaptaciju i sanaciju objekata predškolskih ustanova. Na taj način, objašnjava, stvoriće se uslovi za proširenje kapaciteta, kako bi se smanjile liste čekanja u vrtićima širom zemlje.

"Početna mala radost je ta, što jedino u našoj zemlji u prošloj godini je rođeno 341 beba više, u poređenju sa deset zemalja iz regiona sa kojima pravimo analogne analize, došlo do povećanja broja novorođenih beba", istakla je ministarka.

Za nabavku medicinske opreme za opremanje odeljenja ginekologije i pedijatrije, kako navodi, opredeljeno je oko 79 miliona za 31 jedinicu lokalne samouprave, kao i 29 vozila za potrebe patronažnih službi, u iznosu od oko 77 miliona dinara.

U 58 lokalnih samouprava, kako kaže, sufinansiraće se osnivanje ili osnaživanje savetovališta za trudnice, reproduktivno zdravlje, škole roditeljstva i savetovališta za mlade, u visini od skoro 80 miliona dinara, a oko 13 miliona dinara namenjeno je za izgradnju kuća i stanova za mlade bračne parove.

"Konkurencija je bila velika. Komisija je konstatovala veliku kreativnost i sve su nas odušvili projekti i ovim putem čestitam svim lokalnim samoupravama. Dokumentovani su prioriteti i to su one porodice koje nemaju decu, ili imaju samo jedno, kako bi se povećao broj članova, jer će se na taj način direktno uticati na populacionu poltiku", kaže ministarka.

Na javni poziv stigle su 123 prijave, koju je podnelo 120 opština. Na osnovu liste rangiranja i vrednovanja projekta sufinansiraće se projekti 88 lokalnih samouprava i to: 26 u Vojvodini, 38 u regionu Šumadije i Zapadne Srbije i 24 u Južnoj i Istočnoj Srbiji.

Posebnu pažnju privukli su sledeći projekti: Bibliobus u Aleksincu - Minibus pretvoren u bibilioteku, opremljen knjigama i literaturom koji će obilaziti sela. Lični pratioci u Lapovu - Pomoć roditeljima u čuvanju, animiranju i edukaciji dece sa smetnjama u razvoju. Separacija nije sekeracija u Čačku - jednom mesečno će roditelji moći da ostave decu u vrtiću na noćenje.

Gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović tom prilikom je rekla, da se zahvaljujući merama populacione politike, brojni sugrađani vratili u tu opštinu.

"Imamo i servis peglanja veša za samohrane roditelje i za porodice sa starijim članovima. Obnovili smo i dečije igralište. U klubovima penzionera, sada bake i deke okupljaju svoje unučiće. U Švedskoj sam zatekla da neke mere koji oni sprovode, realizujemo i mi u Somboru", rekla je Golubović.

Novi Sad će dobiti HPV vakcine, koje su efikasna zaštita mladih u reproduktivnom periodu u cilju sprečavanja karcinoma grlića materice.

Opština Lapovo će od sada imati inkluzivno igralište na kojem će se deca sa smetnjama u razvoju igrati bolje i bezbednije.

U Rači će biti organizovana brojna kulturna multietnička edukativna dešavanja, odnosno organizovanje kulturno-umetničkog programa u ruralnim mesnim zajednicama, uz promovisanje kulturne baštine Šumadije.