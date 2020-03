RHMZ IZDAO UPOZORENJE! U naredna 3 sata budite na oprezu, ovi delovi Srbije su na udaru!

Republički hidrometeorološki zavod izdao upozorava na olujni vetar u naredna tri sata!

Više padavina očekuje se u Pomoravlju, na istoku i jugoistoku zemlje.

Naime, na sajtu RHMZ izdato je upozorenje o veoma jakom vetru i to u ovim delovima Srbije:

"Naredna tri sata na jugu Banata i na planinama olujni jugoistočni vetar sa udarima i preko 20 m/s. U Bačkoj, Sremu, severnim i centralnim krajevima Banata, Mačvi, Podrinju i Kolibari, ponegde kratkotrajna kiša naredna dva sata", navodi se na sajtu RHMZ.

U Srbiji će sutra biti oblačno i osetno hladnije, mestimično s kišom, na planinama sa snegom.

Više padavina očekuje se u Pomoravlju, na istoku i jugoistoku zemlje. Posle podne i uveče u većem delu prestanak padavina. Vetar će biti slab i umeren, u Vojvodini i na istoku povremeno jak, severozapadni.

Najniža temperatura od 6 do 10 C, najviša dnevna od 8 C na severu i zapadu, do 14 C na krajnjem jugoistoku, saopštio je Republički hidrometeoroloski zavod.

U Beogradu oblačno s kišom i osetno hladnije. Posle podne slabljenje, a uveče prestanak padavina.

Vetar slab, od sredine dana i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura oko 9 C, tokom dana u padu, uvece oko 6 C.

Izgledi vremena u Srbiji za sedam dana - do 11. marta:

U četvrtak na severu i zapadu pretežno sunčano, na istoku i jugoistoku ujutro i pre podne umereno do potpuno oblačno, još ponegde sa slabim padavinama, posle podne razvedravanje.

Od petka do kraja sedmice pretežno oblačno, povremeno kiša, na visokim planinama sneg, a južni i jugoistočni vetar biće u pojačanju.

U prvoj polovini sledece sedmice promenljivo, ponegde sa kišom.