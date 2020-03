ZABRINUT SAM ZA OČEVO ZDRAVLJE! Sin Ratka Mladića tvrdi za Pink da porodica NEMA UVID U ZDRAVSTVENU DOKUMENTACIJU GENERALA! (VIDEO)

Bivši komandant Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić bolestan je i potrebna mu je lekarska pomoć, rekao je gostujući u Novom jutru TV Pink Darko Mladić.

Kako je sin srpskog genreala rekao, njegova porodica veruje da neko koristi zdravstveno stanje Mladića kako bi uticao na ceo proces. Objašnjava da se o zdravstvenom stanju svog oca informišu samo u usmenom razgovoru direktno sa Mladićem, i da porodica nije imala uvida u veći deo medicinske dokumentacije.

- Od decembra traje takva sitaucaija. Mi smo imali od oca usmeno informacije šta se dešava sa njim i kakvog je zdravlja, međutim u izveštajima ništa od toga nije navedeno. Nikakve dokumente nismo dobijali, a situacija se komplikovala. U januaru je održana statusna sednica, posle koje je lekar dao deo dokumentacije. Na primer, nisu nam nikada dali snimke biopsije – rekao je Mladić objašnjavajući da je krajnje nerazumno da lekari tvrde da je reč o malignom oboljenju, ali da porodica nije imala uvid u snimke koji to tvrde.

- Mi ne znamo do kog nivoa je sve stiglo, želimo da se formiraju timovi koji će da utvrde da li je general sposoban za suđenje. Naša lekarka je još u decembru 2018. godine utvrdila dijagnozu o kojoj oni tek sada pričaju. Sumnjalo se da je imao i moždani udar. Oni su tada to negirali, a sada se u izveštaju obajavljuje da je ipak imao moždani udar pre tri godine – naglašava on.

Sin Ratka Mladića veruje da neko u Hagu manipuliše zdavstvenim stanjem generala, i naglašva da lekri ne žele da njihova imena izlaze u javnost.

Sa druge strane, kaže Darko, njegov otac želi da javnost bude upoznata kako se on oseća tokom boravka u Hagu.

- Možemo da se obratimo sudu i da tražimo da se nadoknade ti nedostaci. Očigledno je da neko maninpuliše njegovim zdravestvenim stanjem. Lekari tamo ne žele da se pominju njihova imena, a general je pak dao odobrenje da javnost treba da zna šta je sa njegovim zdravestvenim stanjem. Lekari su odjednom tajni, mi to poštujemo, ali nije normlano da imamo situaciju da od decembra ne dobijamo izveštaje o njegovom zdravlju – smatra Mladić, ističući da nakon svega ja važno da se utvrdi da li je Ratko Mladić spreman fiziči, zbog narušenog zdravlja, da podnese dalji tok suđenja.