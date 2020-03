KORONAVIRUS STIGAO U SRBIJU! Lončar: Zaražen muškarac, dobro se oseća, boravio je u Budimpešti

Lončar je obraćajući se medijima rekao da se desila očekivana stvar i da Srbija ima prvi pozitivan slučaj koronavirusa.

-Obećali smo da ćemo biti krajnje transparentni i da ćemo praktivvno u nultnom vremenu obaveštavati javnost. Desila se stvar koju smo očekivali, što je bilo relano i pitanje sata kada će se destiti, a to je da imamo prvi pozitivan slučaj korona virusa - rekao je Lončar.

Lončar kaže da se radi o čoveku koji je u više navrata boravio u Budimpešti gde mu živi sestra, koja koja je imala respiratorne tegobe i temepraturu i sve znake koji su slični koronavirusu.

Kada se on vratio u Srbiju osetio je tegobe i bio je odgovoran i samoizolovao se i poslao decu na selo, tako da je ostao samo suprugom koja mu je donosila hranu.

- Posumnjalo se na koronavirus, urađene su analize, stiglo je pre sat vremena da je pozitivan, on je u izolaciji u Subotici - rekao je Lončar i dodao je da su uzete analize svih osoba koje su bile u kontaktu sa njegovom porodicom i sa njim.

Ministar zdravlja kaže da su službe već uzele nalaze svih osoba koje su sa njim bile u kontaktu i toku dana se očekuju rezultati tih analiza.

-Njegova supruga i deca se dobro osećaju i niko nema ozbiljnije zdravstvene tegobe - rekao je Lončar.

Ministar je rekao da je maksimalno urađeno sve što je bilo potrebno i zahvalio svim službama na dobro obavljenom poslu, naglasivši da nadležni, kao što su i obećali, o svemu obaveštavaju javnost.

Kako je dodao, nema mesta panici.

Nema mesta panici, imamo razrađen plan

Lončar je istakao, nakon što je registrovan prvi slučaj korona virusa u Srbiju, da nema mesta za paniku i strah, i da su nadležni razradili sve moguće scenarije. -Imali smo priču od nekih neodgovornih da nećemo nigde moći da zbrinemo nijednog pacijenta, osim u Beogradu na Infektivnoj klinici. Ali, ne možete više da odgovarate neodgovornim ljudima kojima nije stalo ni do čega osim da unesu paniku. Nećemo da se bavimo time - rekao je Lončar na vanrednoj pres konferenciji. Kako je rekao, pacijent je otkriven, adekvatno je zbrinut i leči se u Subotici. -Ako je pitanje da li će virusa biti u Beogradu... Imamo razrađen plan, šta sa jednim, troje, pet, sedam... pacijenata, gde će biti smešteni, lečeni, po kom principu i za Beograd i za druga mesta - istakao je Lončar. Nije, dodaje, korektno da se ulazi u detalje, jer to konkretno ljudima ne znači ništa, već je važno da sistem zbrine one za koje bude potrebe, što će i učiniti.