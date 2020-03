JURIĆ ZA PINK: Biće novih slučajeva, koji će biti još veće iznenađenje od doktora u Novom Sadu osumnjičenog za pedofiliju

Osnivač Fondacije "Tijana Jurić" Igor Jurić rekao je za Pink da je ta fondacija policiji dostavila dokaz na osnovu kojeg je pokrenuta istraga protiv lekara sudske medicine Šandora Takača (66) iz Novog Sada za koga se sumnja da je izvršio krivično delo obljube sa detetom.

- Bili smo uključeni u ovaj slučaj, mi smo i prvi dokaz koji smo dobili dostavili policiji. Na osnovu toga je pokrenuta i sama istraga. Zahvalan sam ljudima koji mi pomažu u svemu ovome, koji nisu samo u fondaciji. Veliki broj i rizikuje svoje poslove samo da bi ove ljude izveli pred lice pravde. Samo je tako moguće da se ova pošast, koja je obuzela Srbiju, na neki način umanji – rekao je Jurić.

Kaže da nije znao da je taj čovek već 2009. godine već osuđen.

- Ja to nisam znao, kasnije sam dobio podatke. To je još jedna potvrda onoga što smo ranije isticali i zašto smo tražili izmenu Krivičnog zakonika. Ljudi koji čine ova krivična dela su uglavnom povratnici i činjenica je da pedofila ne možete prepoznati ni po socijalnom statusu, ni po ugledu u društvu, biznisu i moći. To može biti svako. Teško je biti dete, a još teže biti roditelj. Roditelji, povedite račina kuda idu deca u kuću. Kada se ovako nešto desi, kasno je – istakao je Jurić.

Kako kaže, ovo krivično delo je započeto 2018. godine što znači da je devojčica tada imala 10 godina.

- Do 13. godine ne postoji mogućnost pristanka apsolutno bilo kog deteta. Sve što je urađeno sa tim detetom spada u krivično delo i nema nikakve olakšavajuće okolnosti. Ovog puta pošto je povratnik, bez obzira na njegovo ime, očekujem da sud odreaguje kako treba. Moram da istaknem veliku pomoć veliki rad MUP-a – dodao je Jurić.

Ukazao je da je ovo bila jedna socijalno ugrožena porodica.

- Devojčica je potvrdila da je bila zadovoljna da je neki novac koji je dobijala od tog čoveka dostavljala svojim roditeljima – naveo je Jurić, ukazao je da su ti ljudi itekako prepredeni, a ljudi poput doktora iz Novom Sada traže na mnogo više načina mogućnost da zloupotrebe decu i jedino je tu razlika.

On je dodao da Fondacija ima ozbiljne dokaze za određeni broj vrlo uticajnih ljudi, ne samo u Novom Sadu.

- Budite spremni da ćete u narednim danima i mesecima, kako budu pristizali dokazi i ti ljudi biti privedeni. Mnogi će biti još veće iznenađenje nego što je ovaj doktor – rekao je Jurić.

Dodao je da pravila nema i da počinioci najtežih krivičnih dela imaju i 20 i 70 godina.