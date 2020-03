View this post on Instagram

Споменик стрељаним ђацима и професорима (Споменик V/3) се налази у Спомен комплексу Спомен-парк Крагујевачки октобар (називан је и Спомен-парк 21. октобар или Меморијални парк Шумарице) на месту где је стрељана највећа група ученика заједно са 18 професора. Споменик је подигнут 1963. године. Представља оригимално уметничко дело, вајара Миодрага Живковића, које је за инспирацију имало римски број пет и под тим именом је и остао препознат током претходних деценија. Кроз ово вајарско дело дата је вишеструка симболика. Оно подсећа на сасечена крила и немоћ нејаке птице која се одваја од земље немоћна да узлети. Такође симболизује разред V/3 крагујевачке Гимназије, чији су ђаци страдали на овом месту и у чију је част споменик подигнут. Споменик стрељаним ђацима и професорима „V/3", је вишедеценијски симбол Крагујевца. ......................................................................................... A monument titled "Interrupted Flight," or "Monument to Shot Students and Teachers," symbolises the young lives tragically cut short in October 1941. Designed by Miodrag Živković in 1963, it marks the location of the mass graves. The monument is located in the Memorial Park Šumarice near the City of Kragujevac! Located roughly 90 miles from the Serbian capital of Belgrade, Šumarice Memorial Park is a scenic memorial garden that marks the location of some of the worst wartime massacres committed in Nazi-occupied Serbia.